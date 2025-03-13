台積電傳聯手輝達合資救英特爾　專家：百害無一利

▲輝達創辦人黃仁勳（左）、台積電董事長魏哲家（中）、超微董事長暨執行長蘇姿丰（右）。（圖／合成）

記者葉國吏／綜合報導

台積電（TSMC）傳出邀請向輝達（Nvidia）、超微（AMD）和博通（Broadcom）等公司，一同入股經營英特爾（Intel） 的晶圓代工部門。對此消息專家看衰認為「百害無一利」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃仁勳。（圖／記者李毓康攝）

根據《路透社》獨家消息指出，有4名知情人士透露，台積電將負責營運英特爾的代工部門，該部門旨在替客戶量身製造晶片，而台積電的持股比例不會超過50%。其中一位消息來源和另一位獨立消息來源表示，高通（Qualcomm）也收到了台積電的提議。

▲台積電董事長魏哲家。（圖／路透）

儘管談判處於初步階段，但不少專家都看衰這消息。根據《中國時報》報導，智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智表示，台積電若真的接手英特爾，短期內也難以見效。台積電的晶圓廠，即便是同一製程，在不同廠區生產所採用的參數也不同，至少需要1至2年的磨合期，更遑論接手製程不同的英特爾。

▲AMD董事長暨執行長蘇姿丰。（圖／AMD提供）

台經院產經資料庫總監劉佩真則表示，若合資救英特爾的消息在宣布擴大投資前曝光會較有可信度，但現在才傳出消息讓人難以理解。劉佩真透露，台積電真的有此提議，將面臨極大壓力，不僅要擴大投資設廠計畫，還需花費額外心力經營合資公司，對台積電百害無一利。