統一站穩中國市場　羅智先悟出「不相信爆品」管理哲學

▲統一集團董事長羅智先。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

統一企業（1216）今舉行法說會，法人關心集團在中國佈局，董事長羅智先分析，統一在中國領悟出不要競爭的管理哲學，也不相信「爆品」，穩健做好自己的本分；像是中國無糖茶風潮，集團在資源配置有自己節奏，靠自己的腳步來經營，目標統一中控未來要維持6％-12％成長；至於台灣市場因為業態不斷演進，不像科技公司那樣經營，都是銅板價的營運，因此希望可以健康成長，但對於成長幅度很難預估。

羅智先表示，中國市場已大到不需要競爭，統一集團有自己的步調及節奏，漲不漲價都有自己的思考策略，統一堅持穩健走自己的路，不去挑釁別人，選定路跟方向後就是努力做好自己，且也不相信「爆品」，因為就像煙火一樣，所有產品要長久都要不斷耕耘，不如把舊品銷售做到最好。

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羅智先指出，像是中國兩年前開始流行無糖茶，需求大爆發，但是要做到好喝不是很簡單，無糖茶供應很挑戰，需要經過時間考驗，最終變成口碑都需要時間去研發，商品力要長期經得起考驗。

羅智先說，統一集團在2006年就推出無糖茶，是業界第一個，但當時市場太寂寞，到最後也做不下去，這不是產品問題，是統一修養出問題，現在正在急起直追；在中國市場發展產品「恆心跟耐力」很重要，無糖茶就像素顏一樣很可怕，要真金白銀競爭，所以還有努力的空間。

統一在茶飲布局有各色的茶品，無糖茶各有賽道，有取代性但沒有衝突性，「就像冰淇淋也要做無糖，你就不要吃就好了，幹嘛把自己搞得那麼痛苦」，統一的紅茶充滿潛力無限，花茶也有市場，烏龍茶也有佈局，奶茶更是市場壟斷地位，資源配置上公司優先順序、有自己節奏。

羅智先也提到台灣部分，業態不斷演進，不像科技公司那樣經營，都是銅板價的營運，因此希望可以健康成長，但對於成長幅度很難預估，企業整體會想辦法穩健成長，沒有增長的分母很難吸收成本，服務業會成長比較快，製造業比較單純。