自行車雙雄配息出爐！巨大 2.2元　美利達虧損照發4元

▲自行車雙雄公布配息。（圖／美利達提供）

記者高兆麟／綜合報導

自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）配息出爐，巨大擬配發2.2元現金股息，而美利率去（2024）年意外虧損，但公司仍決議配息4元，以昨（14）日股價來看，巨大現金殖利率僅1.4%，美利達則有2.4%。

巨大去（2024）年第4季在淡季且續提列續提存貨跌價損失不利因素之下，單季稅後虧損9.1億元，每股虧損為2.32元，全年稅後純益12.6億元，每股純益3.22元，擬配息2.2元， 巨大14日股價以157元作收，現金殖利率1.4元。

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公司指出，2025年隨著庫存狀況逐步改善，新年度產品上市下，預期可逐步回復至正常獲利水準。

美利達2024年營收296.33億元，較前一年成長8.7%，在銷售逐步回溫下，本業營業淨利30.32億元，但由於認列業外轉投資公司美國SBC損失高達40億元，業外損失高於本業獲利，造成去年財報出現虧損，全年稅後虧損7.66億元，每股稅後虧損2.34元，是自2002年以來首次出現虧損。

不過美利達表示，由於本業營收成長，對自行車市場的前景有信心，加上業外的損失並無現金支出，因此美利達決定從保留盈餘配發現金股息4元。

美利率14日股價開低走高，利空出盡，終場以上漲1元、167.5元作收，現金殖利率2.4%。