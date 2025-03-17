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貨櫃船美線4/1漲價案破功　MSC現行低運價決定維持到4/15

▲美東碼頭罷工一天估計要五天才能處理完積壓貨物。（圖／取自紐澤西港務局官網）

▲因為關稅問題，美國線貨量少了近三成。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場美國線長約4月底即將到期，多數船公司都有4月1日一定要調升運價的決心，好讓新年度長約能簽到較好的價格，但是超大型攬貨公司負責人指出，業界龍頭地中海航運(MCC)已經通知將現行美西線每大箱(40呎櫃)1650美元、美東線2650美元運價延續到4月15日，讓4月1日漲價案破功。

而實際上因為川普關稅政策，美國線貨量減了近三成，根本沒有漲價條件。攬貨業分析，美西線每大箱成本價一般在1800美元左右，MSC的運力佔貨櫃船運市場總運力的20.10%，目前現貨市場1650美元運價對MSC來說，應該是夠本的，因此該公司有條件不漲價，但多數公司就會很辛苦了。

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超大型攬貨公司負責人指出，川普4月2日要實施對等關稅，現在不僅是中國大陸，包括東南亞國家的廠商很多都採取暫緩出貨策略，擔心貨運到半途突然關稅上漲，增加的關稅該由誰承擔和買方扯不清，要等關稅問題釐清，與買主協商好如何分攤增加的關稅後，才會恢復正常出貨。

目前貨量估計少了近三成，有海運聯盟砍掉約一半航班，但砍班後船隻也僅裝到八成滿，情況很不樂觀，關稅問題底定後，估計貨量會增加，但增加有限，因為美國進口商預料到關稅問題，去年到今年2月都已預先囤了不少貨，加上美國因為通膨問題，影響民眾購買力，很難看好後續補貨力道。

另今年預計增加的200萬箱(20呎櫃)新造船，已經不可能因繞行好望角被消化掉，而川普為國際貿易市場帶來太大變數，目前已經出現不少貿易中斷現象，川普4月中訪問中國的傳聞如果實現的話，市場發展就會比較容易理出頭緒。

關鍵字： 美線41漲價案破功MSC低運價到415

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