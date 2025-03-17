4月電價擬平均漲6％　衝擊千萬戶民生用電

▲台電電價預計將調漲。（圖／記者劉亮亨攝）



記者廖婕妤／台北報導

電價審議委員會將於3月底前召開，本周起將陸續召開工作小組會議，經濟部將把相關的成本資料數據提交討論。知情人士透露，由於台電持續虧損，預估此次電價平均漲幅約落在6％，其中，用電330度以下的住宅及小商店也預計將調漲，約有逾千萬用戶恐將受到影響。

知情人士指出，由於過去20年來，330度以下的住宅及小商店電價幾乎都沒有調漲、反而還降價，因此這波擬將該級距的電價恢復至2004年的水準，每度約漲2-3元，換算調幅約超過2成。

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另用電330度以上住宅及小商店電價也預計將會調漲，其中，用電達1000度以上的住宅預計調幅約3成，但這類用戶大多是以豪宅為主，應該不至於影響到一般家庭用電。

台電近年來持續推動綠電轉售、房地活化，並持續精進燃料、材料採購策略及庫存管理，優化成本管控，撙節支出以改善財務狀況，但由於電價未全額反映成本，2022年至2024年間，吸收民生用電成本2,600億元、產業用電成本3,400億元，進一步造成台電2024年稅前虧損411億元，累積至2024年底虧損達4229億元。

經濟部也多次強調，過去電價調漲是因國際燃料價格大漲，3月底召開電價審議會，將綜合考量電價反映成本及電價調整對民生物價的影響，審慎評估；台電財務穩定與民眾用電權益、國家經濟發展密切相關，各項電力電網建設，都需仰賴穩健財務。