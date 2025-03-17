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華紙看今年審慎觀察　川普對加拿大課木材稅可望受惠

▲華紙總經理陳瑞和。（圖／記者廖婕妤攝）

▲華紙總經理陳瑞和。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

華紙（1905）今召開法說會，總經理陳瑞和坦言，今年關稅政策、地緣政治等議題充滿不確定性，不過川普擬對加拿大、墨西哥木材課徵關稅，若真的發生且持續，歐洲市場可能填補美國對加拿大長纖紙漿需求，進一步帶動價格往上，加拿大長纖紙漿轉向亞洲市場，價格會相對便宜，對華紙來說是利多；雖然全年展望目前還不太明朗，但會先把自己的體質弄好比較重要，像是日前董事會通過斥資30億元新建花蓮廠生質能發電設施及相關設備，這5年投資將會是過去20年來最集中。

華紙2024全年合併營收為207.7億元，稅後虧損2.5億元，EPS為-0.23元。董事會決議今年不配發股利。華紙今年2月合併營收為15.68億元，月增4.56％、年增10.19％；累計今年前2月合併營收為30.68億元，年減7.07％。

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華紙總經理陳瑞和表示，去年全球經濟仍受制於高利率及地緣政治的多重因素，致使漿紙產業回升動能跟著受限；去年上半年紙漿價格雖穩定上漲，但下半年因終端需求不振，市場信心不足，衝擊華紙營運。

針對今年展望，陳瑞和表示，川普關稅政策若真的實施，且持續一段時間，對3、4月加拿大的長纖紙漿課稅25%，歐洲市場會填補美國對加拿大長纖紙漿的需求，歐洲的價格就會往上漲，加拿大長纖紙漿到亞洲的價格就會相對便宜，華紙會採購便宜品質好的纖維，但要看關稅政策持續性多久，後續還要再觀察。

陳瑞和指出，目前看起來長纖紙漿價格繼續往上走的機率高於50％，短纖紙漿價格在價差大的時候也會往上走；長纖紙漿去年Q2來到高點，但只花了3個月就跌到550美元，因此去年11月底廠商已紛紛調漲價格，每次上調20美元、已連續漲4個月，但目前呈現停滯，下游製造業與包裝業觀望氣氛濃厚。

不過，今年上半年需求不確定因素多，中國過年後歲修旺季來臨，出現多空拔河狀況，過2個月之後會比較明朗，期待會有比較好的行情出來，這2個月有點停頓，下半年目前看不出來仍充滿不確定性，但俄烏重建需求出現、歐洲建設經費增加等，預期會有需求出現。

陳瑞和也提到，花蓮廠的生質能發電設施，除在2023年取得綠電憑證，更進一步在2024年取得綠電發電ISO 14067產品碳足跡認證，並達成全台第一張電力永續認證 ISO 13065；今年將投入新台幣30億元，新建花蓮廠高效回收生質能發電設施及相關設備，大幅提高綠電產電效率，朝全廠綠色能源自給自足及零排放的目標前進。

同時，華紙積極調整綠色產品組合，取得產品的全生命週期評估的第三方碳排查驗證，另外為符合台灣的綠色採購法規，不僅提供完整的FSC產品線，也拓展其他產品取得環保認證與碳足跡標章。

關鍵字： 華紙陳瑞和關稅政策生質能纖維

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