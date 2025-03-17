基隆港建輝輪漏油獲控制　受汙染船隻部分已完成油汙清洗

▲建輝輪重油外洩，廠商拉設攔油索防止油污擴散並進行油污清理作業。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

靠泊於基隆港東10碼頭的建輝輪，昨(16)日下午16時許，因加注低硫重油操作不慎，致外洩水域，船方與基隆港務分公司都有立即處理，但因晚間風浪大有影響鄰近碼頭與船隻，今日上午7點確認獲得控制，到下午兩點已有兩艘船完成油汙清洗，預計明日下午與晚間另兩艘也將分別完成清洗，全案將送航港局依法裁處。

港公司說明，事件發生後船上受污貨櫃暫置碼頭地面。船方於污染發生時立即委請水域油污處理廠商拉設攔油索，防止油污擴散，並配置3組人馬分別處理建輝輪周邊水域污油；惟當晚港區風浪變大，導致部分油污擴散至周邊船舶與碼頭，為降低污染港區停泊船舶並維持作業安全，基隆港務分公司於昨日晚間23時許啟動緊急應變處理作業。

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基隆分公司表示，今日上午7~8時巡視港區各碼頭，建輝輪油污已於17日上午9時確認控制，再無擴散情事，並根據船舶出港之預報資訊指揮油污處理廠商處理順序，截至今日下午2時統計，靠泊於東8碼頭的「德翔釜山輪」、東3碼頭「挪威天空號」均已完成船身油污清洗，另東11「雲明輪」預計明日下午16-17時前完成船身油污清洗，東9「德翔泗水輪」預計明日下午19-20時前完成船身油污清洗。

基隆分公司再次表示，本次受油污染事件船舶多集中於東8~東11之聯興貨櫃場租賃碼頭計有4艘，受影響而延後進港船舶有5艘；郵輪進出作業暫無影響，建輝輪船方已承認疏失，表示願意負責後續清理及賠償責任並出具相關切結書。

至於裁罰部分，則尊重主管機關。該輪出航前須經航港局確認適航性後方可出港，而本次油污水排入港池事件致污染商港海域一案，經與船方於昨日晚間確認污染事實，嗣後將檢具相關事證函送航港局北部航務中心依法裁處。