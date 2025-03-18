「菲國種綠電」每度成本5.5元挨轟　郭智輝：3年後價格會大降

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部長郭智輝去年10月拋出菲律賓種綠電並以海纜運輸回台構想，近日評估報告指出送電「每度價格5.5元」引發爭議；對此，郭智輝今（18）日指出，接下來要去實地考察菲國何處適合種電，5.5元是以目前科技算出來的結果，實際上3年後價格會大幅下降。

郭智輝去年10月提出赴菲律賓蓋再生能源電廠，並將綠電輸送回台構想，但根據評估報告，海底電纜建設時間長，電池船可作為海底電纜完成前的短期方案，但運輸成本約每度新台幣5.5元；經濟部發新聞稿指出，參考菲律賓太陽光電設置價格約每度2-3元，國際海纜輸送成本已相對成熟，但成本隨著地形條件而有所變化，境外綠電輸送回台灣目標價格為每度4 元具備可行性。

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郭智輝今表示，這是可行性評估報告，現在看起來，到菲律賓去種電，或是設置風電設施是可以做的，接下來我們要去實地考察調查，哪一些地方是可以來進行這樣的計畫，目前的階段是可行性評估在收尾的時候；另送電的價格是以目前的科技方式大概算出來的價格，實際上在3年以後價格會大幅下降。

電價傳出整體漲幅會在6%，商總也喊話民生、小商家用電不能再漲；郭智輝重申，電價的部分調漲與否，是由電價審議委員來做最後的決定。

至於亞歷桑那州長最近來台灣預計跟台積電（2330）的供應鏈夥伴見面；郭智輝說，經濟部的立場是幫助有意願開拓國際市場的廠商，能夠在新的市場立足，他想要移動的時候，幫助他能夠順利出海落地，如果廠商在國際市場上面單獨出發，可能會碰到困難，經濟部的立場是幫助有意願的廠商能夠開拓全球市場。