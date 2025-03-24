ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

解密69家企業重塑永續未來的關鍵力量　循環經濟為淨零之路開闢新徑

臺灣循環經濟獎,永續,企業,環保,環境保護,減碳,2050淨零排放,綠色經濟,ESG（圖／中華經濟研究院綠色經濟研究中心提供）

▲第五屆《臺灣循環經濟獎》得獎名單揭曉，計有23家企業或單位獲得殊榮，於3/21（五）盛大舉行頒獎典禮表揚。（圖／中華經濟研究院綠色經濟研究中心提供）

記者洪菱鞠／台北報導

全球2050淨零排放目標迫在眉睫，企業的永續行動刻不容緩，但在傳統商業模式的限制下，減碳之路怎麼走才能兼顧環保發展和商業利益？第五屆《臺灣循環經濟獎》的23家獲獎企業，涵蓋汽車零件、化學原料、食品及造紙等產業，他們運用創新思維打破框架，不僅減少資源浪費，更將廢棄物轉化為高附加價值產品，打造循環經濟模式，甚至結合在地創生，以實踐成果為這個難題提供了令人驚豔的解答。

為鼓勵企業投入循環經濟思維，減少能資源壓力，加速永續減碳轉型，中華經濟研究院綠色經濟研究中心（CIER）以民間組織力量發起《臺灣循環經濟獎》，本獎項公開徵選，邀請各方企業參與報名，並由產官學界專家組成的評審委員，根據客觀評比指標，評量企業在資源回收、減量及循環經濟商業模式等方面的成果，進而遴選符合「綠色」、「循環」、「ESG」或「永續」理念的標竿企業。

而表揚類別依據產業及企業規模，主要分為四組：大型製造業、大型服務業、中小型製造業、中小型服務業，今年獎項邁入第五屆，共頒發「企業獎」、「中小企業奬」、「產品獎」、「創新技術獎」、「創新服務獎」、「ESG永續經濟活動獎」、「永續供應鏈獎」、「英雄獎」八個獎項，計有23家企業及單位獲獎，其中，永光化學、巧新科技、台灣酵素村、榮成紙業表現尤其亮眼。

永光化學：運用創新技術讓硫酸銨循環再利用，將製程中的氨氣及成品銨鹽減少達98%，成功建構閉環式循環經濟模式。
巧新科技：將下腳料製成再生鋁，良率高達97%，碳排放量比原生鋁每噸降低95%，並獲得克萊斯勒、豐田、凌志、捷豹路虎、保時捷及BMW等六家車廠認證。
台灣酵素村：不只是打造「從搖籃到搖籃」的蔬果發酵工廠，更把「綠色飲食、綠色消費」的核心理念延伸至「綠色旅遊」，積極推廣在地創生，用實際行動落實環保，照顧在地農民。
榮成紙業：產品原料高達99%來自回收廢紙，並可循環再生，每噸廢紙回收纖維超過91%，有效減少碳排放和林木砍伐，同時拿下企業獎和產品獎的「傑出獎」，榮獲雙料認證。

《臺灣循環經濟獎》創辦人、ERM Taiwan永灃環境顧問公司合夥人溫麗琪博士指出，過去因為國內法規相對保守，與國際間存在差距，導致許多企業在永續發展方面表現較為落後，而該獎項的推動激勵企業積極投入，包括產業轉型、技術創新、政策推動、社會意識提升等，展現在循環經濟上的多元面向，積極進取的態勢更是大幅提升了台灣企業的綠色形象，甚至近年在全球自然相關財務揭露（TNFD）倡議的企業數中，台灣名列前茅，在國際上已不再只是追趕者。

2011年，經濟部成立綠色貿易專案辦公室，之後轉型為綠色經濟研究中心，在推動綠色貿易的六年期間，團隊多次參與國際展會推廣台灣綠色企業，卻發現真正致力於永續發展的企業有限，難以有效提升國際能見度。因此，團隊萌生創立《臺灣循環經濟獎》的構想，並於2018年在智慧城市展上正式宣佈，隔年開始執行。

溫麗琪指出，設立此獎項的三大初衷為：一、選拔並表彰台灣優秀的綠色企業案例；二、協助台灣接軌國際永續發展趨勢及相關法規；三、運用團隊長期投入資源回收及循環經濟領域的豐富經驗，讓各界了解循環經濟的重要性，尤其要真正落實循環經濟，並非僅止於企業內部廢棄物的循環利用，更需考量產品生命週期中的回收處理，以及從源頭採購再生料等綠色資源，希望獎項能促進社會整體的循環經濟發展，而非僅限於單一企業的努力。

《臺灣循環經濟獎》舉辦五屆以來，參賽企業數量與產業多元性逐年提升。大型企業積極落實綠色績效管理，友達光電自主研發的用水全回收系統，實現一滴水重複利用達11次；三福化工開發回收半導體製程污染物「氫氧化四甲基胺（TMAH）」的再利用技術，降低能源消耗並有效解決廢液處理問題。同時，中小企業也展現創新活力，盛發生物科技將回收林木製成天然木酢液清潔用品；吉星共享則建構物資共享平台，讓閒置物品得以再利用。值得一提的是，去年得獎名單首見醫療機構，「英雄獎」得主之一雙和醫院，也為節能減碳盡一份心力。

溫麗琪認為，通常企業將環境保護視為內部成本，僅滿足法規要求，但獎項的肯定可以成為一股強大動力，驅使企業追求卓越，如友達、日月光等投入更多資源於永續發展，不少企業更是連年報名、獲獎，力求在同領域領先，在在顯示了獎項的設立對推動企業永續發展具有正面且鼓舞的作用，這是政府單方面難以達成的。

「獎項如同催化劑，能促使企業覺醒，進而努力提升永續意識與行動，在參與過程中學習，增強信心並獲得更多資源」，中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任林俊旭補充提到，《臺灣循環經濟獎》不同於其他著重曝光與榮譽的獎項，其概念更像是社團，促進參與者之間互動、共同成長，而非僅是一次性的頒獎競賽，得主案例也將應用於國際交流上，是一個互助、共榮，讓臺灣發亮發光的平臺。

由於評估的永續議題，例如排放量，往往難以直接觀察，為求慎重，確保評選結果的公正性與公信力，所有評審過程都有記錄，程序公開透明之外，主辦單位亦會同各參與評審單位，針對初步遴選結果實地訪查、驗證相關資訊，並要求提供第三方認證，確認申報資料確實符合其永續作為，排除永續懷疑論與漂綠疑慮。除了驗證數據，透過考察還能與企業實際互動，更深入了解他們的想法、或是遭遇哪些困難需要協助，林俊旭認為，這些都是評選過程中非常寶貴的一部分。

截至目前為止，《臺灣循環經濟獎》已累積69家得獎企業，其中有不少利用租賃模式創造資源價值，也有以獨特創意在永續潮流中獲得重視，不僅吸引消費大眾注意，也獲得了大企業青睞，採購成為員工禮品，體現了循環經濟很重要的核心概念：「沒有絕對的垃圾，只有被錯置的資源」。溫麗琪強調，每個案例都是一個故事，需要精準傳播，才能讓更多人理解永續的必要性，《臺灣循環經濟獎》平台扮演著連結推廣者、凝聚力量的關鍵角色，讓一群人可以走得更遠，攜手共創永續未來。

綠色經濟研究中心
官網 https://www.ciercge.org.tw/
FB https://www.facebook.com/cge2013/

關鍵字： 臺灣循環經濟獎永續企業環保環境保護減碳2050淨零排放綠色經濟ESG

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【中文聽力考試】豆腐到底多少錢？

推薦閱讀

電價審議會將登場　郭智輝再喊話「爭取立院撥補」

電價審議會將登場　郭智輝再喊話「爭取立院撥補」

電價審議委員會預定將在本周登場，電價調漲勢在必行，經濟部長郭智輝今（24）日指出，電價仍尊重委員會決定，但持續爭取立法院同意撥補，對台電財務有非常好的助益。

2025-03-24 09:50
英特爾陳立武首秀　3／31發表演講

英特爾陳立武首秀　3／31發表演講

特爾將於3月31日至4月1日舉行年度活動「Intel Vision 2025」，這次活動將由新任CEO陳立武首次主持開幕式主題演講。陳立武於3月18日正式上任，並致力於將英特爾打造成世界一流產品公司和代工廠。

2025-03-24 11:49
2工程師魂斷玉山！中鋼證實員工遇難　「深感遺憾惋惜」

2工程師魂斷玉山！中鋼證實員工遇難　「深感遺憾惋惜」

近日高山連日降雪，不少登山客前往想一睹風采，未料發生憾事，2名中鋼工程師前往攀登玉山不幸遭雪埋，對此，中鋼（2002）今發布聲明回應，公司深感惋惜，並持續宣導同仁從事戶外活動前做足準備，確保自身安全。

2025-03-24 10:46
千萬獎金沒人領！去年11-12月發票最大獎剩1人未領　5／5到期

千萬獎金沒人領！去年11-12月發票最大獎剩1人未領　5／5到期

今年1-2月統一發票中獎號碼即將在明（25）日開出，財政部清查大額中獎發票未兌領情形，驚見去年11-12月開出18張千萬發票特別獎只剩桃園市龜山區「北方麵飯館」食品210元未領，5月5日兌獎到期；另外200萬元獎項也有4人還沒現身，其中2張為超商消費，財政部急尋。

2025-03-24 10:30
普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

國民黨團端出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，主張全民普發現金1萬元，主計總處主計長陳淑姿今（24）日表示，「配合政院資源調度，預計在114年8月底送出，115年中央總預算案與附屬單位及綜計表供立法院審議」，外界推估全民最快9月就可領到，不過陳淑姿隨後直言「不可能」。

2025-03-24 11:47
永豐金股息殖利率誘人　盤中帶量漲近4%突破季線

永豐金股息殖利率誘人　盤中帶量漲近4%突破季線

永豐金（2890）股利出爐，每股配發現金股息0.91元、股票股利0.34元，合計1.25元股利，創下歷史新高，配發率達71.4%，優於往年60%～65%水準，潛在股息殖利率誘人，今（24）日跳空走高上攻23.1元，突破22.75元季線大關，漲幅一度逼近4%，到10點半左右成交量逼近3.5萬張。

2025-03-24 10:54
築間第14個品牌「芡芳石頭火鍋」首店插旗台中　上半年拚展10間店

築間第14個品牌「芡芳石頭火鍋」首店插旗台中　上半年拚展10間店

築間（7723）集團再推新品牌，看好年產值400億元火鍋商機，瞄準Q2及母親節檔期到來，再推出全新鍋物品牌「「芡芳石頭火鍋」，成為集團第14個品牌，4／2將在台中正式開出首店，並陸續插旗全台各地，除台中外，4月還會開出新北永和、樹林、基隆、台南成大等共計5家店，今年上半年目標開出10家店。

2025-03-24 12:06
不只黃仁勳！COMPUTEX大咖+1　高通執行長現身演講

不只黃仁勳！COMPUTEX大咖+1　高通執行長現身演講

COMPUTEX主題演講嘉賓再曝光！高通總裁暨執行長Cristiano Amon將擔任COMPUTEX 2025主題演講講者，分享AI如何徹底改變裝置體驗與對於生態系的願景，活動將於5月19日下午2點在南港展覽館2館7樓舉行。

2025-03-24 12:05
為川普投資美國！資誠揭5大投資陷阱　「不符稅務申報要求」居首

為川普投資美國！資誠揭5大投資陷阱　「不符稅務申報要求」居首

美國總統川普的關稅威脅及其不斷變化的貿易政策帶來的不確定性，正開始對世界經濟產生寒蟬效應。資誠會計師事務所今（24）日指出，許多台商正在考慮或已經開始對美國進行更大規模的投資。同時，也有許多台灣公司計劃或已經加入聯盟，在美國投資方面互相幫助，但投資美國有5大陷阱，台商出手前宜多做評估。

2025-03-24 12:04
櫃買中心添生力軍！　金玻公司3月26日登錄創櫃板

櫃買中心添生力軍！　金玻公司3月26日登錄創櫃板

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，金玻公司（7668）產業類別環保綠能，將於3月26日登錄創櫃板。

2025-03-24 10:01

讀者迴響

熱門新聞

普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

房屋稅2.0來了！今自用住宅戶籍登記最終日　壓線上車省稅4倍

2工程師魂斷玉山！中鋼證實員工遇難　「深感遺憾惋惜」

繼承3億遺產「繳稅1600萬」他月薪39K慌了！律師曝4招

千萬獎金沒人領！去年11-12月發票最大獎剩1人未領　5／5到期

李嘉誠賣碼頭中國船不會無處可靠　買主貝萊德是中國最大外資基金

NCC自陷停擺僵局　全因前主委陳耀祥失算

黃金狂歡現「1820美元」腰斬逆風！　分析師：漲多衝擊美元地位

從債轉股！　達人首選不是0050而是這檔

台積電崛起4關鍵！　日經商業出特輯向台灣學習

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366