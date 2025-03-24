解密69家企業重塑永續未來的關鍵力量　循環經濟為淨零之路開闢新徑

▲第五屆《臺灣循環經濟獎》得獎名單揭曉，計有23家企業或單位獲得殊榮，於3/21（五）盛大舉行頒獎典禮表揚。（圖／中華經濟研究院綠色經濟研究中心提供）

記者洪菱鞠／台北報導

全球2050淨零排放目標迫在眉睫，企業的永續行動刻不容緩，但在傳統商業模式的限制下，減碳之路怎麼走才能兼顧環保發展和商業利益？第五屆《臺灣循環經濟獎》的23家獲獎企業，涵蓋汽車零件、化學原料、食品及造紙等產業，他們運用創新思維打破框架，不僅減少資源浪費，更將廢棄物轉化為高附加價值產品，打造循環經濟模式，甚至結合在地創生，以實踐成果為這個難題提供了令人驚豔的解答。

為鼓勵企業投入循環經濟思維，減少能資源壓力，加速永續減碳轉型，中華經濟研究院綠色經濟研究中心（CIER）以民間組織力量發起《臺灣循環經濟獎》，本獎項公開徵選，邀請各方企業參與報名，並由產官學界專家組成的評審委員，根據客觀評比指標，評量企業在資源回收、減量及循環經濟商業模式等方面的成果，進而遴選符合「綠色」、「循環」、「ESG」或「永續」理念的標竿企業。

而表揚類別依據產業及企業規模，主要分為四組：大型製造業、大型服務業、中小型製造業、中小型服務業，今年獎項邁入第五屆，共頒發「企業獎」、「中小企業奬」、「產品獎」、「創新技術獎」、「創新服務獎」、「ESG永續經濟活動獎」、「永續供應鏈獎」、「英雄獎」八個獎項，計有23家企業及單位獲獎，其中，永光化學、巧新科技、台灣酵素村、榮成紙業表現尤其亮眼。

永光化學：運用創新技術讓硫酸銨循環再利用，將製程中的氨氣及成品銨鹽減少達98%，成功建構閉環式循環經濟模式。

巧新科技：將下腳料製成再生鋁，良率高達97%，碳排放量比原生鋁每噸降低95%，並獲得克萊斯勒、豐田、凌志、捷豹路虎、保時捷及BMW等六家車廠認證。

台灣酵素村：不只是打造「從搖籃到搖籃」的蔬果發酵工廠，更把「綠色飲食、綠色消費」的核心理念延伸至「綠色旅遊」，積極推廣在地創生，用實際行動落實環保，照顧在地農民。

榮成紙業：產品原料高達99%來自回收廢紙，並可循環再生，每噸廢紙回收纖維超過91%，有效減少碳排放和林木砍伐，同時拿下企業獎和產品獎的「傑出獎」，榮獲雙料認證。

《臺灣循環經濟獎》創辦人、ERM Taiwan永灃環境顧問公司合夥人溫麗琪博士指出，過去因為國內法規相對保守，與國際間存在差距，導致許多企業在永續發展方面表現較為落後，而該獎項的推動激勵企業積極投入，包括產業轉型、技術創新、政策推動、社會意識提升等，展現在循環經濟上的多元面向，積極進取的態勢更是大幅提升了台灣企業的綠色形象，甚至近年在全球自然相關財務揭露（TNFD）倡議的企業數中，台灣名列前茅，在國際上已不再只是追趕者。

2011年，經濟部成立綠色貿易專案辦公室，之後轉型為綠色經濟研究中心，在推動綠色貿易的六年期間，團隊多次參與國際展會推廣台灣綠色企業，卻發現真正致力於永續發展的企業有限，難以有效提升國際能見度。因此，團隊萌生創立《臺灣循環經濟獎》的構想，並於2018年在智慧城市展上正式宣佈，隔年開始執行。

溫麗琪指出，設立此獎項的三大初衷為：一、選拔並表彰台灣優秀的綠色企業案例；二、協助台灣接軌國際永續發展趨勢及相關法規；三、運用團隊長期投入資源回收及循環經濟領域的豐富經驗，讓各界了解循環經濟的重要性，尤其要真正落實循環經濟，並非僅止於企業內部廢棄物的循環利用，更需考量產品生命週期中的回收處理，以及從源頭採購再生料等綠色資源，希望獎項能促進社會整體的循環經濟發展，而非僅限於單一企業的努力。

《臺灣循環經濟獎》舉辦五屆以來，參賽企業數量與產業多元性逐年提升。大型企業積極落實綠色績效管理，友達光電自主研發的用水全回收系統，實現一滴水重複利用達11次；三福化工開發回收半導體製程污染物「氫氧化四甲基胺（TMAH）」的再利用技術，降低能源消耗並有效解決廢液處理問題。同時，中小企業也展現創新活力，盛發生物科技將回收林木製成天然木酢液清潔用品；吉星共享則建構物資共享平台，讓閒置物品得以再利用。值得一提的是，去年得獎名單首見醫療機構，「英雄獎」得主之一雙和醫院，也為節能減碳盡一份心力。

溫麗琪認為，通常企業將環境保護視為內部成本，僅滿足法規要求，但獎項的肯定可以成為一股強大動力，驅使企業追求卓越，如友達、日月光等投入更多資源於永續發展，不少企業更是連年報名、獲獎，力求在同領域領先，在在顯示了獎項的設立對推動企業永續發展具有正面且鼓舞的作用，這是政府單方面難以達成的。

「獎項如同催化劑，能促使企業覺醒，進而努力提升永續意識與行動，在參與過程中學習，增強信心並獲得更多資源」，中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任林俊旭補充提到，《臺灣循環經濟獎》不同於其他著重曝光與榮譽的獎項，其概念更像是社團，促進參與者之間互動、共同成長，而非僅是一次性的頒獎競賽，得主案例也將應用於國際交流上，是一個互助、共榮，讓臺灣發亮發光的平臺。

由於評估的永續議題，例如排放量，往往難以直接觀察，為求慎重，確保評選結果的公正性與公信力，所有評審過程都有記錄，程序公開透明之外，主辦單位亦會同各參與評審單位，針對初步遴選結果實地訪查、驗證相關資訊，並要求提供第三方認證，確認申報資料確實符合其永續作為，排除永續懷疑論與漂綠疑慮。除了驗證數據，透過考察還能與企業實際互動，更深入了解他們的想法、或是遭遇哪些困難需要協助，林俊旭認為，這些都是評選過程中非常寶貴的一部分。

截至目前為止，《臺灣循環經濟獎》已累積69家得獎企業，其中有不少利用租賃模式創造資源價值，也有以獨特創意在永續潮流中獲得重視，不僅吸引消費大眾注意，也獲得了大企業青睞，採購成為員工禮品，體現了循環經濟很重要的核心概念：「沒有絕對的垃圾，只有被錯置的資源」。溫麗琪強調，每個案例都是一個故事，需要精準傳播，才能讓更多人理解永續的必要性，《臺灣循環經濟獎》平台扮演著連結推廣者、凝聚力量的關鍵角色，讓一群人可以走得更遠，攜手共創永續未來。

綠色經濟研究中心

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