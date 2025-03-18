美知名分析師估今年貨櫃船運利潤減逾80%　法人與攬貨業認為不致於

▲美國知名貨櫃船運市場分析師估今年貨櫃船運利潤減逾80%。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／綜合報導



Sea-Intelligence的分析師計算，去年貨櫃船運的息稅前利潤總額為600億美元，是該行業歷史上第三高的數位，也是除新冠疫情外的最高水準，而美國紐約知名貨櫃船運市場分析師，Blue Alpha Capital的運營者約翰‧麥考恩估計，今年貨櫃船運將保持盈利，但利潤將下滑至100億美元以下，也就是減幅會超過83%。

對於這樣的估算，國內超大型攬貨公司負責人認為不致於，因為貨櫃船公司去年開始對於美國線中小型長約直客開始要求合約中要列旺季附加費，也就是市場好的時候每大箱(40呎櫃)可能會被加收300-1000美元不等的旺季附加費，因此即使長約價僅簽在成本價上下，旺季的時候可以大幅加高實收運價。

另船公司目前的聯盟組織型態，有利集體減班控艙操作，市場一不好就透過壓低運力供給來穩定運價；另一方面今年估計AI等相關新品與電商可增加市場貨量，讓市場運價不致於跌過頭。

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法人則指出，以色列今日凌晨恢復對對加薩的攻擊，以哈停火協議已經形同破局，只要紅海不復航，船公司獲利就獲得一定程度保障，現在就看關稅問題的影響，今年獲利悲觀估減四到五成，樂觀估減二到三成。

McCown在最新的市場報告中指出，由於本季度價格的下降趨勢仍在繼續，2025年第一季度的業績肯定會低於2024年第一季度。如果實施關稅，那麼負面的需求衝擊可能會變成供應衝擊，並引發通脹壓力。他認為，川普新政府在美國引發的關稅形勢“注入了比以往更多的不確定性”。

國際清算銀行(Bank of International Settlements)警告稱，在經歷了多年的高通脹和高利率之後，川普承諾徵收關稅和大規模裁員所帶來的不確定性，可能會威脅到世界經濟的軟著陸。報告稱，「關稅、美國財政政策、移民和監管方面的政策不確定性...... 就像負面的需求衝擊，會對支出和投資產生負面影響，負面的需求衝擊可能會變成供應衝擊，並引發通脹壓力。

今年年初以來，上海貨櫃運價指數下跌了47%，德魯里的數據顯示，亞洲至北歐、亞洲至地中海、跨太平洋至美國東西海岸的價格現在都低於2024年的任何時候。目前的現貨價格與2023年12月中旬紅海航運危機前的水準進行比較，亞洲至北歐的價格仍上漲了74%，亞洲至地中海的價格仍上漲了96%，而與2023年底的低點相比，橫跨太平洋至東西海岸的價格仍上漲了40%以上。

克拉克森研究公司(Clarksons Research)評論指出，現貨市場持續走軟的背景是，春節後貨運量低於往常，班輪公司之間的競爭在聯盟重組中加劇，美國及其貿易夥伴持續宣佈的一系列關稅帶來了廣泛的不確定性。

馬士基在其2月份發佈的年度報告中指出，紅海的情況應該決定了虧損和虧損之間的區別。馬士基2024年的息稅前利潤為65億美元。 這家丹麥航運公司預測，2025年貨櫃運量增長將在4%左右，馬士基對2025年息稅前利潤的預測從零到30億美元不等，具體取決於紅海是在年中還是年底恢復正常通行 。