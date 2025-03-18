快訊/玉山金20:00重訊　市場指併保德信投信

第3波青安房貸查核 土銀自爆揪出1304戶非自住可疑戶

新版青年安心成家（新青安）政策上路，成為台灣房地產市場助漲力量，為了避免景氣過熱，央銀推出第7波選擇性信用管制後，並要求承作新青安行庫嚴加審核，土銀針對新、舊青安進行查核，發現約1304戶疑似非自住，目前已收回175戶相關補貼利息，其餘積極與借款人協商處理中，目前排隊新承作房貸量約有1000億元。

中信金去年EPS 3.64元 總座：股利配發率6成

中信金（2891）於今（18）日舉行法人說明會，2024年中信金稅後淨利720.3億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.64元，總經理高麗雪表示，將考量各子公司業務發展、所需資本，以及投資人期待三大因素，維持平衡的股利政策，參考過往6成股利配發率，不過要等到4月董事會決議確認。

兩檔個股申購起跑 抽中迅得有望獲利8500元

新股抽籤別錯過，今日共兩檔個股開放申購，包括岱宇（1598）及迅得（6438），其中抽中迅得有望獲利8500元。

海外ETF人氣大增！10檔最受青睞一表看 美股、陸港題材爭鋒

海外ETF受益人數周增2.4萬人，近三周以來增加逾10萬人，今年以來受益人增幅高達12%，在台股ETF、債券ETF與海外ETF等3大類ETF中成長最快，美股相關的主題型、陸港股題材吸引投資人目光。

輝達黃仁勳GTC演說前夕 3檔BBU概念股亮燈漲停

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳即將在台北時間19日凌晨1點於2025年頂尖智慧人工大會（GTC）發表演說，台廠股價先行。BBU（電池備援電力模組）族群今（18）日表現凌厲，包括加百裕（3323）、興能高（6558）與新盛力（4931）等3檔攻上漲停，西勝（3625）漲逾8%。

破紀錄！黃金存摺飆3214元天價 去年砸10萬台幣今賺近4.5萬

受到美國總統川普關稅政策、美國經濟情勢變動等因素影響，國際現貨黃金價格衝上每盎司3010美元天價，台銀黃金存摺今（18）日也飆上3214元天價，交易員預期，在川普揮刀課稅影響下推升避險情緒升溫，漲價態勢「火上澆油、一發不可收拾」，去年抱10萬元買進黃金存摺的投資人，至今已賺近4.5萬元，報酬率逾45%。

快訊／台積電連8度秒填息！漲13元至978 指數漲170點

擁有166.2萬股民的台積電（2330）今（18）日除息，季配息金額首度從4元提高到4.5元，開盤跳空上漲13元至978元，預計4月10日入帳，連續8次秒填息達陣。指數漲逾170點，挑戰22300點。

中資繞道承接信用卡系統挨罰217萬 國泰世華銀：終止合作

國泰金（2882）旗下國泰世華銀傳出信用卡協力廠商「新加坡商認和科技」涉中資，遭指卡友個資可能外流，雖公司先向外說明無此疑慮，但今（18）日國泰世華銀證實已提前中斷與認知科技合作，且無資訊外洩疑慮。

巴菲特繼續加碼5大日本商社 每家持股接近10%

根據最新監管文件顯示，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威控股（Berkshire Hathaway）提高了對 5 家日本貿易公司的持股，這是這家美國企業集團近 5 年前開始對日本頂級大宗商品公司的最新投資。

陳立武救火！喊話英特爾內部「要做艱難決定」 祭裁員重組2大招

英特爾新任執行長陳立武美國時間18日正式上任，市場傳出他已考慮在周二重返公司之前，對晶片製造方法和人工智慧（AI）戰略進行重大改變，以重振英特爾。其中包括重組公司的AI方針和裁員，以解決管理層問題。消息人士稱，重組公司的製造業務是他的核心任務之一。