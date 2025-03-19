比特犬咬傷注意！意外險少買「附加醫療」　住院就醫都難賠

▲咬傷兩人的比特犬。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台北市發生比特犬Lucky短期內連續2次在街上咬傷路人事件，市場上再度熱議意外險、實支實付醫療險等保單規劃是否足夠。保險法權威、北宇管顧總經理劉北元指出，醫療險與意外險商品設計規劃觀念大不同，若是民眾投保意外險但少買「附加醫療」功能，被狗咬傷單純的意外險恐難賠。

「人只要受傷，一般會立刻想到意外、醫療險都會賠」劉北元表示，但是，當意外險保單沒有附加醫療，在理賠時只會針對死亡、失能等契約約定事項做賠付，意外產生的住院、醫療行為，就很容易被排除在外。

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劉北元表示，意外險附加意外醫療理賠原則簡單，不一定要綁住院才會賠，甚至發生意外也未必要看警察局報案三聯單才會給賠，若是被咬，傷口會有動物咬過齒痕，診斷證明就可受理，民眾投保時只要多花幾百元就可以多一分保障。

有民眾認為，已備齊實支實付醫療險，不必再買意外險，劉北元則表示，實支實付醫療險多在住院時才會啟動保障，若沒有住院事實未必能賠。劉說：「我曾經在外出差住飯店，晚上撞到門框到醫院縫了５針，因為沒有住院，最後是意外險給付，我的實支實付保單不賠。」

至於意外險投保族群，劉北元指出，剛出社會的新鮮人資金有限、但年輕人活動率高、疾病率低，最容易接受保費便宜、保額高，CP值佳的意外險保單。由於意外險不像蓄險或分紅保單有保價金，保費支出不會那麼沉重。

另一種意外險常見投保族群則是65歲以上年紀大的銀髮族，劉北元指出，這個族群較容易跌倒，一摔通常嚴重，也會成為這個客群需要意外險保單的原因，不過年紀大保險理賠上較難切割疾病和意外發生的關連性，理賠爭議會比年輕族群多。