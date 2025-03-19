被控是長榮恐嚇案藏鏡人　張國政妻回應了

▲長榮集團自創辦人張榮發逝世後，紛爭不斷，四兄弟關係也隨之破裂。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

對於妹妹曾瓊瑤對其的所有指控，長榮集團老三張國政的太太曾瓊慧委託律師對本刊回應。

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▲曾瓊慧（圖）為張國政妻子，因長榮經營權一事與妹妹曾瓊瑤翻臉。

曾瓊慧委託律師表示，曾瓊瑤提及的官司皆存在，惟張國政尚未接到遭告訊息，曾瓊慧否認教唆員工闖空門，僅是行使富威公司權利，開門當天現場也有公證人陪同，絕無闖空門一事。另嚴正否認曾瓊瑤所說計畫性就恐嚇老臣一事讓謝國獻背黑鍋，表示她及先生張國政絕無做此事。

同時，曾瓊慧委託律師表示，曾瓊瑤夫婦被老臣提告，確實有向姊姊、姊夫求助，但曾瓊慧、張國政從沒答應能協助到什麼程度，也無表達「絕對沒問題」，僅是站在親人立場，依法協助，強調張國政、曾瓊慧自始至終沒有指示謝國獻做犯法的事情。

至於曾瓊瑤提及姊姊請她離開政慧基金會一事，是因曾瓊慧發現曾瓊瑤在基金會帳目上交代不清，顧及姊妹情誼，才只請她離開，不追究法律責任，也絕無請律師恐嚇曾瓊瑤。

▲張國煒在贏得父親遺囑官司後，也委任律師對大房兄長張國華及遺囑執行人提告。

千億長榮集團的經營權紛爭目前看似已劃下句點，兜兜轉轉後仍由大哥張國華持續主導，而張國華、張國明、張國政、張國煒四兄弟，則在長榮國際、巴拿馬長榮國際兩大集團控股公司不斷清算過程中，皆分得數百億元資產，但檯面下仍暗潮洶湧，先有張國煒贏得父親張榮發遺囑官司後，將張國華、四位遺囑執行人告上法院，現在又有張國政被小姨子提告，公開指控喊冤背黑鍋，長榮集團這場戲，未來還有得吵。

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