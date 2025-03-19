買2000萬房年收竟要200萬！　台銀喊冤：核貸最高8.5成

▲賞屋示意照。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

不動產圈傳出公股行庫房貸授信轉嚴，過去房貸業務友善的台銀放款成數都出現變化，審核條件變超嚴，平均多只能借6成至7成，想貸款8成買總價2000萬元的住宅，需要月收入逾16萬元、年收入近200萬元，市場譁然。對此台銀指出，目前核貸成數最高仍為8.5成。

針對市場傳言，台銀指出，「本行辦理房貸業務，均審酌個案之資金用途、償還來源、債權保障等情形，以核給適度融資額度，目前核貸成數最高為8.5成。」

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銀行主管表示，雖然央行總裁楊金龍送交立法院的報告書中，未再提及第8波選擇性信用管制措施，但銀行房貸授信減壓降溫措施持續「在路上盯著」，加上台銀近期因豪宅鑑價、定價落差遭央行金檢問責，收到央行處於百萬罰單，內部系統調校更為嚴謹，這個月申貸的人可能會比去年此時申貸更有感。

根據住商機構彙整聯徵中心資料，過去若為年收入100~200萬元區間的民眾，平均約在台北市購入總價約2,400餘萬元房產，而貸款成數約落在7成，貸款金額約1,680萬元，若以貸款年限30年、利率約2.6%計算，每月平均房貸壓力高達6.7萬元以上，確實家庭月收入至少得要10~20萬元以上，才不至於讓房貸壓力壓垮家庭收入。