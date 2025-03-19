輝達AI晶片路線圖　曝Rubin架構下一代「Feynman」登場

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳在輝達最新的GTC大會上進行發表 。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳在GTC 2025宣布更新2026 年與 2027 年資料中心路線圖，首揭2028年要推出的下一代架構取名「Feynman」（費曼）。科技圈熱議黃仁勳的「NVIDIA架構姓名學」此次向理論物理學家Richard Feynman致敬，與過往採用天文學家、統計學家等優秀研究人員姓名的風格一致。

《CNBC》報導，輝達自1998年起就一直以科學家的名字來命名其新架構，當時公司首款晶片便是基於第一個定出華氏溫度的Fahrenheit作為參考，目前這一代Blackwell晶片是以美國統計學家David Harold Blackwell來命名。

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輝達新一代AI晶片將以「證實暗物質存在」的女性科學先驅魯賓（Vera Rubin）來命名，黃仁勳透露，Blackwell B200 實際上每顆 GPU 包含 兩個晶片（die），使得 NVLink 的拓撲結構發生變化。雖然 Blackwell B200 NVL72 是這個名稱，但稱做 NV144L 應該更合適，因此 NVIDIA 計劃在即將推出的 Rubin 產品線中調整名字。

《Tom's Hardware》報導，Rubin Ultra 將在 2027 年下半年推出，儘管 Vera CPU 將保留，GPU 部分將獲得另一個巨大的提升。整個機架將被新的佈局 NVL576 取代。是的，這意味著一個機架最多可以有 576 個 GPU，每個 GPU 的功耗尚未指定。

在 Rubin 之後，NVIDIA 的下一代數據中心架構將以理論物理學家 Richard Feynman 命名，業界推測這意味著如果NVIDIA保持當前模式，市場將獲得 Richard CPU 和 Feynman GPU。