輝達GTC大會亮點齊發　黃仁勳10大重點一次看

▲黃仁勳在輝達最新的GTC大會上進行發表 。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

NVIDIAGTC大會於美國聖荷西登場，執行長黃仁勳也在大會上宣布了NVIDIA對於AI晶片的最新進展，並同時公布了在推理模型、代理型AI、光通訊和機器人技術方面的進展，其中針對外界最關心的Blackwell晶片，黃仁勳強調，目前已經全面投產，下一代Blackwell Ultra更將於今年下半年推出，以下是黃仁勳在GTC大會中的重點發布。

Blackwell晶片全面投產 新款Blackwell Ultra即將問世

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黃仁勳表示，輝達的Blackwell晶片已全面投入生產，下一代Blackwell Ultra系列將於2025年下半年推出。新系列的NVL72平台擁有兩倍頻寬和1.5倍更快記憶體，適用於加速建立代理型AI、實體型AI和推論模型。屆時，GB300 NVL72伺服器將連接72顆Blackwell Ultra GPU與36顆安謀Neoverse架構Grace CPU，效能較GB200 NVL72提升1.5倍。

輝達預計今年下半年起，包括華擎、華碩、鴻海集團等合作夥伴將推出各種搭載Blackwell Ultra產品的伺服器。

新一代GPU架構「Vera Rubin」2026年亮相

以天文學家薇拉·魯賓命名的下一代GPU架構「Vera Rubin」將於2026年下半年推出。此架構擁有效能是先前晶片的兩倍的新型CPU，並配備更多記憶體和頻寬。2027年下半年，輝達還將推出Rubin Ultra，該產品將包含多個連接在一起的GPU。黃仁勳亦透露，下一代GPU架構將命名為Feynman，預定在2028年推出。

推論模型成為AI工廠的作業系統

黃仁勳發表的Nvidia Dynamo本質上是「AI工廠的作業系統」，能協調和加速數千個GPU的推論通訊，提升大型語言模型的運行效率。此外，新的Llama Nemotron系列推論模型將使開發人員和企業能夠建立代理型AI，這些模式是開放的。

個人AI超級電腦

輝達推出了由Blackwell AI平台驅動的Nvidia DGX個人AI超級電腦，包括DGX Station和DGX Spark。這些設備將讓開發人員和學生能夠利用桌上型電腦製作AI模型的原型、進行微調以及執行運作。華碩、戴爾、惠普、聯想等全球系統製造商將參與開發。

採用矽光子技術的網路交換器

輝達推出了Spectrum-X Photonics和Quantum-X Photonics網路交換器，這些設備能讓AI工廠以連接數百萬組GPU加速器的規模運作。輝達在這領域與台積電、鴻海、日月光等台廠，以及Coherent、康寧等國際廠商合作。

全球首款用於人形機器人的AI模型

黃仁勳介紹了輝達Isaac GR00T N1，這是世界上首款用於人形機器人的開放、可完全客製化的AI基礎模型。輝達將利用合成和實際資料對GR00T N1進行預先訓練，並向機器人開發商推出開放模型系列。輝達還與谷歌、迪士尼合作開發Newton物理引擎，以提升機器人的任務處理精度，預計該引擎將於2025年稍晚推出。

與通用汽車合作 推動AI技術應用

輝達正與通用汽車（GM）合作，在新一代汽車、工廠和機器人中使用AI技術。通用汽車將使用 NVIDIA DRIVE AGX車載電腦，打造先進駕駛輔助系統及強大安全駕駛體驗。

開發AI原生6G無線網路

輝達與T-Mobile、MITRE、思科等公司合作，開發AI原生6G無線網路的硬體、軟體和架構，作為目前5G網路的後繼網絡。

科技公司持續採購AI晶片

黃仁勳透露，四大公有雲端供應商，包括亞馬遜、微軟、Google和甲骨文，去年購買了130萬個輝達老一代Hopper AI晶片。2025年迄今，這些業者已購買了360萬個Blackwell AI晶片。

氣候科技公司採用 NVIDIA Earth-2進行氣象預報與災害防備

NVIDIA 推出適用於 Earth-2 天氣分析的 NVIDIA Omniverse Blueprint，來加速開發更準確的天氣預報。包括G42、JBA Risk Management、Spire等氣候科技公司將採用適用於NVIDIA Earth-2天氣分析的 NVIDIA Omniverse Blueprint。