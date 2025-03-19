台電遭疑圖利雲豹能源等4業者　董座喊冤：8成光電都賣給民間

▲台電董事長曾文生。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

台電財務持續虧損，主因是電價未跟著燃料漲、核電無法使用，只能以躉購費率買綠電，但卻被質疑圖利光電業者；台電董事長曾文生今（19）日說明，雲豹能源（6869）等4大能源公司有8成的光電都是賣給民間，代表民間的需求明顯存在。

在野黨質疑台電圖利能源集團，曾文生表示，台灣幾個大的光電投資，包括正崴集團旗下森崴能源 （6806）、雲豹能源（6869）、泓德能源（6873）、寶晶能源*（6987）等，其中，雲豹能源全台光電裝置容量約168MW，有92％都是民間購買，只有剩下的8％、約13.8MW是由台電購買，去年台電跟雲豹買了0.73億度光電。

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曾文生指出，森崴、泓德、寶晶能源平均有8成的光電是賣給民間，剩下2成才以躉購費率賣給台電。曾文生說，這4大公司有8成光電都是賣給民間，這代表民間真的有這個需求存在，去年台電跟這4大公司共買了3.3億度光電，顯見民間的需求明顯存在。

雲豹能源2024全年合併營收為37.93億元，稅後淨利為11.3億元，EPS為8.89元，獲利及EPS衝上歷史新高；森崴能源2024全年合併營收為196.44億元，稅後淨利為7.93億元，EPS為3.58元，營收及獲利都寫新高；泓德能源2024全年合併營收為101.25億元，稅後淨利為11.98億元，EPS為11.1元，營收、獲利、EPS三項指標都創新高。