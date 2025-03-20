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黃仁勳欽點！　「最純機器人股」曝光

協作型機器人廠達明總經理陳尚昊。（圖／報系資料照）

▲協作型機器人廠達明總經理陳尚昊。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

美國總統川普揮舞關稅大刀下，台美股市跌得鼻青臉腫，今年漲幅通通吐回之際，台灣時間19日凌晨登場的輝達（NVIDIA）「GTC 2025」AI盛會，頓時成了全村新希望，隨後5月還有台北電腦展（COMPUTEX）接棒，兩場重磅大會為未來AI製造添磚加瓦的主角，就是人形機器人、AI機器人。

台股1834家上市櫃公司中，曾被黃仁勳欽點的機器人概念股，多是零組件或組裝廠，其中「最純機器人股」就是專做整機「協作機器人」（Cobot）的達明機器人（4585），貼上「TM」品牌的Cobot迄今銷往全球已上看15000台，目前全球市占11%，排名僅次於龍頭老大丹麥Universal Robots。

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本刊調查，達明的Cobot為有「長眼」的獨臂機器人，以鏡頭標配打響名號，如今正緊鑼密鼓朝「人形概念」邁進，預計打造一款有「兩手、眼還有腦」的輪型AI Cobot（協作機器人）。對於從「獨臂」晉級到「人形」的新動向，總經理陳尚昊不願正面回應，但語帶玄機向CTWANT記者透露，「實際產品預計在今年8月自動化展揭曉」。

事實上，為免步上母公司廣明（6188）光碟機淪為時代眼淚的後塵，達明以視覺技術讓自家的協作機器人，成功區隔市場，成軍第三年（2017年）更引入AI，推出首款具AI辨識能力的AMR（自主移動機器人），逐年改款進階，2022年更內建視覺AI功能，保持技術領先同業。

輝達執行長黃仁勳去年在台北國際電腦展上和達明的獨臂機器人合影（圖／方萬民攝）

▲輝達執行長黃仁勳去年在台北國際電腦展上和達明的獨臂機器人合影。

儘管達明已是協作機器人二哥，但三年前，陳尚昊對人形機器人還持懷疑態度，隨AI技術快速發展，他的觀點也開始改變，「大家把AI的想像投注到機器人身上，這股熱潮吸引了更多玩家入場，推動技術加速發展。」

一位業界人士向CTWANT記者透露，達明從「獨臂」朝「人形概念」前進，除了美國、中國科技大咖紛紛喊進之外，背後還有一股助力，就是經濟部的「A＋企業創新研發淬鍊計畫」，以預算補助鼓勵企業投入前瞻技術研發，由於國內具備人形機器人研發能力的企業寥寥無幾，達明順勢朝這一方向發展，以爭取研發補助，也能進一步強化技術布局。

貼上「TM」品牌的Cobot迄今銷往全球已上看15000台，全球市占11%，排名僅次於龍頭老大丹麥Universal Robots。（圖／翻攝自達明機器人臉書）

▲貼上「TM」品牌的Cobot迄今銷往全球已上看15000台，全球市占11%，排名僅次於龍頭老大丹麥Universal Robots。

在台股分析師眼中，達明作為台灣機器人產業的領頭羊可謂潛力十足，就連AI霸主輝達也看上。去年黃仁勳受邀到台大演講，背板台灣地圖上首度秀出達明LOGO（TM），成了機器人當紅炸子雞，同年九月上櫃後，黃仁勳在聯想舉辦的西雅圖科技創新大會（Tech World）上，再度欽點達明為機器人夥伴之一，使得達明股價去年翻了三倍，年營收14.81億元，年增17％，由虧轉盈。廣明也母以子為貴，同時期股價一度衝上高點114元。

今年開打的AI機器人大戰，達明要如何保持領先？陳尚昊直言，「AI接下來一定是標配，傳統視覺部分我們早就跟robot整合了，這是我們利基，從視覺+AI，接下來不管是大語言模型這些，我們的基礎不一樣，大家加入也是好事，加速產業的進展。」

面對前有老對手UR不斷創新，後有各國新兵搶入藍海，「我們並不會那麼容易被追上！機器人的取放動作，我們已經做到0.1mm的精準度，這並不容易。傳統機器視覺的方式，我們早已做到業界領先。」陳尚昊信心滿滿。

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關鍵字： 周刊王輝達

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