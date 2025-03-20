華航攜手中華電信研究院　建置AI整合開發管理平台

▲華航與中華電信研究院簽署合作備忘錄，未來將擴大AI人工智慧運用層面。（圖／華航提供）

記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）與中華電信研究院本月簽署合作備忘錄（MOU），擴大運用AI技術資源，透過雙方在產業應用與技術研發的共享交流，共同建置AI整合開發及管理平台，為旅客提供更加便捷的服務體驗，開創航空產業AI發展新猶。

華航是首家與中華電信研究院攜手合作的航空公司，聚焦提升AI服務體驗，以及強化企業地端AI應用管理。華航官網未來將導入機器人客服「 AI語音互動功能」於現有的服務中，提供旅客更多元便利的查詢服務；藉由生成式AI進行客服對話分析，可針對音檔即時分析及快速分類問題，有助客服人員精準掌握旅客常見問題，也可加強內部教育訓練，提升客服效率及品質。

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在企業內部管理方面，華航未來也將結合AI預測及預警應用與大數據資料，可精確預判航班的行李數量及重量等，有助客機機腹及貨機貨艙空間使用最大化，也節省人力；此外，雙方共建「AI 生成式人工智慧平台」，運用機器學習模型管理與建構大型語言模型（LLM），加速AI規模化營運與部署，協助企業更有效管理地端AI應用與縮短模型開發時間。

華航積極推動創新服務，與時俱進結合AI應用於旅客體驗及內部管理，大幅提升團隊工作效率，2024年為首家國籍航空榮獲卓越客戶服務獎「最佳AI系統應用團隊」，將持續掌握AI業態趨勢，並與外部先進機構合作，建立戰略夥伴關係加速AI發展，以驅策更具國際競爭力的航空AI服務。