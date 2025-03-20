聯準會暫停降息　投資級債券兼顧收益與風險

▲美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會3/19如預期維持利率於4.25～4.5%不變，官員們仍預估年底前將降息2碼，且將自4月起放緩縮表速度，整體解讀偏鴿派，主要債市漲勢回應，美國十年期公債殖利率下滑4個基本點至4.24%，外資法人建議，整體經濟維持溫和成長態勢，Fed政策趨於謹慎，市場資金逐漸回歸理性，投資級債券成為當前市場環境下兼顧收益與風險的首選標的。

聯準會聲明稿中對經濟前景擔憂加重、下修2025～2027年經濟成長率至1.7%～1.8%(原估2.1%～1.9%)；2025年核心通膨被上修至2.8%(原估2.5%)，主席鮑爾表示關稅對通膨的影響應屬暫時性。

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富蘭克林證券投顧表示，川普關稅政策不確定性，造成聯準會決策的難度，然而若參考2018～2019年美中貿易戰經驗，美國製造業及投資活動受創，聯準會於2019年7月底開始採取預防性降息，成功避免經濟衰退，而今若相同情境再度上演，聯準會已有比當時高的利率空間可以再降息救市，為債市撐起升機。

富蘭克林華美投信FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊表示，美國經濟展現韌性，通膨仍往Fed 2%目標邁進，就業市場穩健，顯示經濟基本面良好。市場預期今年Fed將降息兩碼，政策轉向的預期已逐漸升溫，美國10年期公債殖利率從高點4.79%回落至4.3%左右，反映市場對川普政策的不確定性，產生風險趨避需求；此外，目前美國10年公債殖利率為4.24%，相對利率水準仍高於去年首次降息的水準。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，川普重返白宮後，市場焦點先放在關稅政策和政府效率部（DOGE）做法引發的擔憂，繼而造成消費者和企業信心下滑。然而，川普的減稅和放鬆監管乃其重大政見，未來隨著親商政策落實，可望提振市場信心並延續經濟成長；再者，考量關稅將推升通膨、且政府龐大財政赤字壓力仍存，長天期公債殖利率恐還有上揚空間，此時宜以中短天期的高品質債為配置重點。

相較於美國公債，投資級公司債特別是BBB級債券成為市場焦點，洪慧珊表示，BBB級債券是進可攻退可守的投資標的，洪慧珊強調，在Fed降息環境下，BBB級債券不僅收益率高於AAA級債券和美國公債，信用風險也在可控範圍內，是追求穩健收益投資人的理想選擇，目前BBB級債券殖利率達6.15%，較AAA級債券高出近90個基點，收益潛力明顯。

