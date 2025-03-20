美國商務部長「報股票明牌」史上首見　直言：難以置信的便宜

▲特斯拉執行長馬斯克、美國商務部長盧特尼克。（圖／翻攝馬斯克X）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）於週三在接受福斯新聞台《傑西·沃特斯黃金時段》節目專訪時，罕見地公開推薦民眾購買特斯拉（Tesla）股票。這是史上第一次有現任商務部長在電視上推薦特定股票，引發外界高度關注。盧特尼克在專訪中強調，「如果你今晚想從這個節目中學到一些東西，那就是買入特斯拉的股票。難以置信馬斯克的股票如此便宜，未來恐怕再也無法看到這麼低的價位。」

綜合外媒報導，美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）在週三在福斯新聞節目《Jesse Watters Primetime》中表示，「今晚的重點就是買進特斯拉。這個價格真的難以置信，未來不會再這麼便宜」，「當大眾了解馬斯克所建造的機器人和技術時，會後悔今天沒有買進特斯拉的股票」。

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值得一提的是，馬斯克曾支持盧特尼克擔任川普政府的財政部長提名，並在去年11月的推文中表示，盧特尼克「將真正帶來改變」，而非最終被選中的史考特·班森特(Scott Bessent)。

據悉，特斯拉股價自歷史高點已下跌逾50%，週三收於約235美元，相較於去年12月中旬的479美元高點。

特斯拉股價下跌的同時，公司面臨銷售疲軟和馬斯克與白宮DOGE辦公室合作的爭議。最近幾週，全美各地的特斯拉展廳前出現大量抗議者。

面對記者詢問目前是否為特斯拉股價的底部，盧特尼克表示，「不管今天是不是底部，我可以告訴你，馬斯克是最值得信賴的人。」

事實上，盧特尼克並非唯一支持馬斯克和特斯拉的政府官員。上週，川普在白宮舉辦了一場媒體活動，購買了一輛Model S。當天白宮南草坪停放了多輛特斯拉車輛。同時，川普也在社群平台上發文表示，這次購買是「對馬斯克的信心和支持，他是一個真正偉大的美國人。」