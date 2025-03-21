吃青菜+白飯長大　苦讀拚到年薪百萬！出國遭家人嗆：有錢就變了

▲原PO存了一筆錢，要跟妻子出國玩。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，從小家境貧困，小時候常吃青菜配飯，只有週末才能享受貢丸湯，後來他努力唸書考上國立大學，出社會找到一份月薪10萬元的工作，存了一筆錢要跟老婆去度蜜月，結果媽媽卻說，姊姊坐月子要請他幫忙，但出國行程早已安排便婉拒，卻被媽媽跟姊姊嗆「有錢價值觀都不一樣了」。

男網友在Dcard發文，父母撫養3個孩子，他和哥哥、姊姊，由於經濟困難，小時候常吃炒青菜配飯，貢丸湯是週末才有。姊姊因成績不佳，進入了一所私立高職，而哥哥也選擇了同一所學校，他則是努力考上公立高中，並在高中期間努力學習，最終考上了清華大學，哥哥和姊姊高中畢業後就出去工作。

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出社會後，第一份工作月薪約5萬元，後來換了工作，月薪達到10萬元，年薪更是超過了父母和兄姊的總和。原PO透露，他與姊姊先後結婚，但自己和妻子一直沒有小孩，因為買房的花費讓他們手頭較緊，好不容易存到一筆錢，要跟妻子一起去度蜜月，結果姊姊生了小孩，並要求在他們家坐月子。

「真的很會找時間，我跟老婆剛好請了三週的假要出國」，原PO拒絕媽媽、姊姊的請求，卻被嗆只顧著玩樂不顧家人，賺錢後價值觀都變了，姊姊也指責他不體諒家人的辛苦。原PO聽了很心寒，自己努力讀書、賺錢，卻被家人說是無情、自私，「我辛苦唸書到大學畢業，壓力大到爆還要被家人取笑，拼轉職讀一堆書，姊姊從小爽到高中，生了小孩還要繼續廢」。

貼文曝光，掀起網友討論，「我覺得你該跟這種家庭慢慢切割了，為了你和你老婆好」、「請跟原生家庭保持距離好嗎」、「能脫離就脫離吧，不然肯定有擦不完的屁股」、「過好你們小倆口生活，爸媽那邊該盡的孝道有做就好，沒必要幫到姊姊坐月子，很瞎」、「不是說要跟原生家庭完全斷開，但要拒絕不合理的要求，並且設好底線」。