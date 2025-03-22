精鑽郵輪首航高雄港　帶來800名外籍旅客為港都添觀光財

▲精鑽郵輪前進號(Azamara Onward)靠泊高雄港旅運中心。（圖／高雄港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

高雄港於今(22)日上午8點迎來今年第5艘首航郵輪—精鑽郵輪前進號(Azamara Onward)，為隆重迎接前進號首次靠港，高雄港務分公司特別安排噴水儀式歡迎，並致贈船長首航紀念牌，該船於同日晚上8點離港，啟程前往香港。台灣遊輪產業發展協會理事長曾俊鵬指出，能帶來外籍旅客的郵輪地方經濟的挹注效果大，根據統計平均每人每日消費約78美元。

曾俊鵬指出，帶來外籍旅客的郵輪應該是我國最要爭取的業務，可以為台灣帶來觀光財，來台灣載旅客到國外旅行的郵輪，觀光才是給國外賺走，不過郵輪有在台灣補給與添加油水等，只是經濟效益沒有入境旅客大。

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前進號隸屬於皇家加勒比集團旗下的精鑽郵輪，屬馬爾他籍，總噸數約3萬噸、船長181公尺、船寬25.5公尺，可搭載804人，提供旅客寬敞舒適的海上空間及優質的服務，且船上設施一應俱全，旅客可於餐廳享受精緻美食饗宴，在酒吧品味美酒，或於游泳池、健身房及水療中心放鬆身心靈，讓旅客在壯麗海景之中享受高品質的愜意時光。

▲高雄港務分公司與高雄市政府海洋局攜手合作，安排原住民迎賓舞蹈表演，熱情歡迎郵輪旅客蒞臨。（圖／高雄港務分公司）

而前進號的姊妹船探索號（Azamara Quest）曾於108年首航高雄港，兩者皆屬小型精品郵輪，具備靈活的航行優勢，較大型郵輪能靠泊更多的港口，可深入鮮為人知的秘境小島及特色港口，帶領旅客暢遊及探索私房景點，提供與眾不同的航行體驗。

高雄港務分公司與高雄市政府海洋局攜手合作，特別安排原住民迎賓表演，歡迎首航郵輪旅客蒞臨，展現高雄港的熱情活力，此外，高雄港務分公司亦於現場安排春聯書法教學，由專業書法老師指導旅客親手書寫「春」、「福」等吉祥字，並帶回作為紀念，使旅客深刻體驗台灣文化，為此行留下美好的回憶。

前進號本次航程自美國出發，途經法屬玻里尼西亞、薩摩亞、東加、斐濟、紐西蘭、澳洲、印尼、新加坡、馬來西亞、菲律賓、台灣、香港、越南、柬埔寨及泰國等港口，橫跨北美洲、大洋洲及亞洲三大洲，展開為期87天豐富的海上探索之旅，並於台灣停靠高雄港，讓旅客深入體驗高雄的獨特城市魅力，探索豐富的人文歷史與美食文化，同時為高雄觀光帶來國際旅遊商機。