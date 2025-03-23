陽明去年年薪為何是貨櫃三雄之冠　估因員工紅利高、國籍船員多

▲陽明海運去年員工平均年薪近倍數增長。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃三雄當中陽明(2609)去年平均年薪達268萬元，年增97.49%居冠，為何陽明年薪能夠有近倍數的增長且居冠，陽明高階說明，公司去年財報是根據會計的應計基礎，預列了年年初發放的年終獎金與股東會後會發放的員工紅利(員工酬勞)，陽明員工紅利發放比例高是主因；另有高階指出，陽明本國籍船員多，船員薪資特別高，拉高了均數。

去年長榮(2603)員工平均年薪為264.2萬元，年增59.25%，位居第二，第三名則是萬海(2615)的185.8萬元，年增40.65%。員工紅利部分，陽明是稅前盈餘的1%，長榮0.5%，萬海0.6%。

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陽明今年年初發放的年終獎金是12個月，另有固定獎金1個月，員工紅利部分則估計可以領到約8個月，合計共21個月。

陽明到去年年底為止共有15艘國輪，以公司營運船舶97艘計，占比為15.4%，也是貨櫃三雄冠軍。以去年9月底海運相關團體公布的數據，我國遠洋線貨櫃船船長與輪機長薪資在35-40萬元之間，大副、大管輪在25-30萬元之間，船副在16-20萬元之間，水手長15-18萬元、水手12-15萬元；大陸籍船長、輪機長約30-32萬元，大副、大管約20萬元、船副約14萬元，水手長約7萬元、水手約5.6萬元，也就是越低階的船員，與台灣籍船員薪資差越多，甚至不到台灣船員的一半金額，如果是聘用緬甸籍船員，薪資更低。

根據我國規定，國輪雇用外籍船員不能超過三分之一，且船長與輪機長限用本國船員。去年長榮224艘船當中有27艘登記為國輪，占比12.05%，萬海116船當中有6艘是國輪，占比5.17%。