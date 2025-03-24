郭智輝洩「任內電價漲2次」　經濟部急喊：是口誤

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

電價審議會將在本周召開，經濟部長郭智輝今（24）日在立法院詢答時，脫口說出「我任內電價漲2次」引發熱議，因他自去年5月上任以來，僅經歷過去年10月1次電價審議調整，如今他神發言讓外界懷疑是否代表4月電價一定調漲；對此，經濟部能源署回應，部長發言是口誤，部長去年520上任後僅有10月1次電價調漲，今年4月電價調整方案因電價審議會尚未開會，故尚未決定方案。

國民黨立委張嘉郡今日立法院經委會質詢時，詢問郭智輝「2022年到現在電價漲了幾次？」郭智輝當場回「我的任內是2次啦」，張嘉郡馬上回應反正3年內總共漲4次，郭智輝便指向台電總經理王耀庭說「4次是他的任內，我的任內我印象只有2次。」

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不過事實上，電價審議委員會1年只召開2次，分別是3月及9月，決定4月及10月的電價調整，而郭智輝去年5月才隨賴總統上任，目前來看僅經歷過1次電價調整，如今他脫口說出「任內漲2次」，讓外界質疑是否提前洩題暗示4月電價調漲。

對此，經濟部指出，目前已召開4場次工作小組會議，針對台電財務情形、燃料成本、購電支出、輸配電支出及營業費用等成本資料進行詳盡討論，但目前電價費率審議委員會尚未召開，4月電價調整方案仍待電價審議會綜合考量電價反映成本、電價調整對民生物價的影響，審慎評估決定。

經濟部表示，俄烏戰爭導致燃料價格飆漲，近期國際燃料價格雖有回穩，但相較於疫情前五年均價仍在高價，例如2016至2020年煤價每噸80元、氣價每立方公尺9元，2025年煤價預估每噸120-130元，氣價每立方公尺15.4元，均高出2016至2020年均價甚多。

經濟部最後再次說明，台電目前虧損係因2022至2024年受全球地緣政治影響，國際燃料價格上漲所致，各國均多次大幅調漲電價因應，韓國2024年民生、工業電價累計漲幅達49%、106%，法國也調高達47%、65%。我國為照顧民生與穩定物價，由台電吸收部分國際燃料成本漲勢，近三年吸收成本達6,000億元，因未足額反映於電價，致使2024年累虧來到4,229億元。