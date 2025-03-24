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中鴻每股淨值跌破票面　明起暫停融資融券

▲台灣證券交易所。（圖／記者劉姵呈攝）

▲台灣證券交易所。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所今（24）日公告，依相關規定審核資本額100億元以上及金融保險業公告並申報去（113）年財務報告每股淨值資料，中鴻（2014）每股淨值低於票面，符合暫停融資融券信用交易，並自明（25）日起實施。

今日中鴻股上漲0.15元或0.65%，以23.35元作收，成交量6469張。
 

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關鍵字： 中鴻證交所暫停交易股票融資

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2025-03-24 13:46

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