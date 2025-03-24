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大武山取得福記51%股權　拓展下游蛋品加工業務

▲大武山經營團隊。（圖／記者廖婕妤攝）

▲大武山經營團隊。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

大武山（6952）今日董事會決議通過以3.825億元向國興畜產取得福記冷凍食品51%股權及2席董事，福記將成為大武山旗下可控制子公司，預計4月正式併入財務報表。公司透過福記股權投資，正式跨入食品加工服務，擴大集團產品佈局，為成為國內第一大專業蛋類產品公司的目標，立下新的里程碑。

大武山目前擁有全國最大蛋雞牧場，蛋雞總飼養量逾百萬隻，雞蛋年銷量超過2億顆，為因應國內蛋價波動壓力，除持續伺機併購國內牧場外，並積極進行垂直整合，擴大蛋品市佔率與產業影響力。

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透過本次股權收購案，大武山將以每股25元取得福記普通股15,300,000股，總交易金額為3.825億元，並授權董事長於1億元額度內，以相同交易條件，取得福記其他股東股權，本次交易已取得獨立專家股權鑑價報告及會計師交易價格合理性意見書，並經審計委員會通過及董事會決議，依合約辦理交割事宜，預計今年Q2完成所有交易流程，為公司整併下游計畫再下一城。

福記主要經營食品加工業務，為國內最大的蛋品加工廠，目前實收資本額3億元，2024年營收8.33億，稅後淨利9,028萬元，平均毛利率均維持在3成，逾5成營收來自雞蛋類產品，透過完整的零售通路，提供消費者包括溫泉蛋、溏心蛋、滷蛋、茶葉蛋、蛋沙拉等多元化的鮮食蛋類產品，其中鐵蛋產品在台灣市佔率高達85%、溫泉蛋亦達70%以上佔有率，近期福記成功開發豆干、湯品、粥品、甜湯等多元商品，除佈局國內市場外，並外銷至美國、澳洲、新加坡、香港等。

福記公司擁有台灣CAS、美國FDA、新加坡AVA等多項國內外認證的優良食品加工廠，除現有高雄路竹廠外，近期將完成總投資金額達8億元的湖內廠建置計畫，預計於今年Q2開始加入生產行列，待2座食品加工廠運作後，將可望挹注10億以上的營收貢獻，進一步帶動公司整體營運規模。

大武山表示，公司將持續透過水平及垂直整合，拓展營運版圖，透過本次上下游整併計畫，福記將可協助公司研發雞蛋與蛋雞相關產品，透過鮮食加工，增加雞蛋與蛋雞附加價值，提升整體產品競爭力，擴大產品出海口；考量近年蛋價市場波動幅度較大，大武山與福記具上下游整併效益，可望有效降低市場生鮮蛋價波動對公司獲利的影響。

關鍵字： 大武山福記食品加工股權收購蛋品

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