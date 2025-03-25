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電商貨進美國或許9月前仍可享關稅豁免　但嚴查貨物低報價值並重罰

▲電商貨出貨量漸增，加上航空公司砍班，運價回升僅五成。（圖／桃機公司）

▲電商貨進美國或許9月前仍可享關稅豁免。（圖／桃機公司）

記者張佩芬／綜合報導

上周大陸航運有一則訊息，指今年9月以前輸美國電商貨仍可享有關稅豁免，但該則訊息點進去內容已遭撤除，捷迅(2643)長駐美國達拉斯的總經理孫鋼銀指出，美國海關近日發出一封信給報關業，表示最晚今年9月可以完成系統建置，開始對800美元以下包裹課稅，但嚴查貨物低報價值，讓電商貨恢復相當緩慢，估計僅有兩成多。

微信公眾平台有以「出海合規研究」為名
發布的訊息指出，近期美國海關查驗率飆升70%，中國跨境電商遭遇「低報貨值」嚴打風暴，“一夜之間，中國跨境賣家的'美國夢'被海關查驗率的飆升警報驚醒！”

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從5%到70%，美國海關對中國商品的查驗率完成了一次“史詩級跳漲”。 貨櫃開箱、罰單天價、物流癱瘓、斷貨危機...... 這場針對「低報貨值」的精準打擊，讓無數跨境賣家在焦慮中發出靈魂拷問：「合規成本暴漲，利潤被吞噬，我們還能活多久？」

文中指出，以往中國商品出口美國，海關查驗率長期穩定在5%，但近期這一數位卻如火箭般躥升至70%，幾乎”逢櫃必查“。 開箱即「暴擊」。寧波某家居賣家因申報貨值與實際採購價僅偏差12% ，貨櫃被扣，直接收到28萬美元罰單，相當於其全年利潤的1/3；另物流時效崩盤，查驗週期從平均3天拉長至21天，亞馬遜倉庫斷貨率飆升到47%，賣家眼睜睜看著爆款連結變「殭屍」;成本雪上加霜，普通查驗滯留7-15天，耗時超過30天，物流成本暴漲30%-50%，有賣家直呼“物流費比貨值還高”。

美國海關的“顯微鏡式審查”，正在引發連鎖反應；亞馬遜賣家“生死劫”，斷貨導致IPI分數驟降，倉儲容量被砍，“爆款變滯銷，廣告費全打水漂”；獨立站「退貨潮」蔓延，物流延誤超預期，消費者耐心耗盡，退貨率飆升20%，連帶運營成本激增。

業內人士算了一筆賬，若按70%查驗率+28天延誤+30%物流成本漲幅測算，賣家綜合成本將增加40%以上，“低價策略徹底失靈，利潤薄如刀片”。

一位資深物流商坦言。“這是要把中國賣家從'免稅紅利'時代逼進'全合規高成本'時代。 “，破局之道：合規化、多元化、精細化「三軸戰略」。

文中最後寫道：唯有把「合規」刻入基因，中國賣家才能真正從“賺快錢”走向“賺長錢” 。

孫鋼銀則指出，美國海關嚴查主要是針對個體，電商平台因為貨品都有標價，抽查率僅0.1%，不過在美國政府在今年2月1日宣布取消800美元以下包裹關稅豁免後，平台當時都已通知賣家把貨取走，恢復沒那麼快。

不過也有國內攬貨業者指出，公司合作的電商，恢復率已近七成，在電商與AI獲支撐下，目前大陸運美國西岸航空貨運市場每公斤運價約7美元(全包)，台灣是新台幣200元外加32元油料附加費，與疫前相比，都屬於高水平運價。

關鍵字： 電商貨9月前關稅豁免.嚴查低報價值重罰

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