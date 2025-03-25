全美零售聯合會指對陸製船收費的殺傷力更勝關稅　WSC要求取消收費　

▲全美零售聯合會指對陸製船收費殺傷力更勝關稅。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

世界航運理事會(WSC)美國時間3月24日在美國貿易代表辦公室舉辦的公聽會上，表示強烈反對對中國建造的船舶以及包含中國建造的船舶或從中國訂購船舶的船隊徵收港口費用，稱這將加劇美國消費者和企業的通貨膨脹，威脅就業，並對美國農民和其他出口商產生特別負面的影響。全美零售聯合會(NRF)則痛陳這項收費的威脅更勝關稅。

NRF供應鏈和關務政策副總裁高德(Jonathan Gold)說：「業界認為這方面的威脅更勝關稅，因為這會直接衝擊供應鏈。船東已表示，不僅會轉嫁成本，還會撤出部分航線，像奧克蘭、查爾斯頓、德拉瓦、費城等中小型港口都會受到波及。」

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WSC執行長喬·克拉梅克(Joe Kramek)表示：“WSC 支持打造強大而充滿活力的美國造船和海事行業的目標。強大的美國海事行業將對整個海事行業產生積極的連鎖反應。然而，WSC強烈反對必須使用懸掛美國旗船隻的相關要求。

「這些提議將導緻美國出口商和消費者的成本增加，以及供應鏈效率低下，同時無法為中國提供有效的激勵來改變其行為、政策和做法，」克拉梅克補充道。 “經濟影響將波及整個經濟，對企業、消費者，尤其是出口價格敏感型商品的農民產生不利影響。”

美國貿易代表辦公室提議對中國建造的船舶徵收每個港口最高達150萬美元的港口費用，並對其船隊或訂單中擁有中國建造船舶的運營商的所有船舶(無論是否中國建造)徵收每個港口最高達100萬美元的港口費。美國貿易代表也提議將美國出口貨物運輸限制在極少數懸掛美國國旗/美國建造的船隻上。

克拉梅克警告稱，擬議的港口費用一旦通過，將導致較大港口擁堵，同時由於船舶運營商將盡量減少其船舶在每條航線上停靠美國港口的次數，減少較小港口的服務。他指出，一艘6600箱(20呎櫃)的中型貨櫃船，其航線目前包括在美國停靠六個港口，其費用將大約是紐約和鹿特丹之間進出港即期運費的兩倍。WSC代表全球90%以上貨櫃船舶運力的營運商。

儘管WSC強烈支持提高美國造船和海運能力的目標，但克拉梅克指出，現在和未來幾年，「訂單積壓(尤其是軍方訂單)和勞動力短缺限制了美國造船廠承接額外訂單的能力。同樣，訓練有素且獲得認證的美國海員的短缺也限制了在美國重新註冊外國建造的船隻的能力。」

克拉梅克還指出，港口費用似乎遠遠超出了法律授權的範圍：「創造國內產品需求和增加政府收入—無論是為了支持國內產業還是用於其他目的—都不是依據美國1974年貿易法第301 條採取行動的允許依據，該法案製定的目的是“促使消除有爭議的外國行為、政策和做法”。」

「政府應該與國會合作，制定一項具有前瞻性的策略，以建設性的方式振興美國海運業，」克拉梅克總結道。 “WSC 的成員擁有豐富的專業知識，他們渴望貢獻自己的力量。”」

NRF指出，業界認為，若目的是重振美國造船業，這提案根本行不通，反而可能重創美國經濟。他們警告，這將使美國商品在國際上更昂貴、貿易轉往加墨等國、加劇美國主要港口壅塞，並推高全球運費和國內通膨。

海運業資深人士、貨櫃運輸史作者的麥考恩(John McCown)痛批：「如果你想用大錘砸碎全球貿易，就用這種做法。整體來看，這無異於一場貿易災難。」