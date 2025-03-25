蘋果供應鏈產線遷美　中菲行：為物流供應商創造機遇

▲中菲行CEO施振昇。（中菲行提供提供）

記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）日前參與TPM 25論壇，聚焦製造業移轉東南亞，應對全球供應鏈變局，中菲行國際物流集團執行長施振昇強調，隨著全球供應鏈逐步多元化，企業需強化東南亞及印度的物流與貿易合規能力。

在論壇上，施振昇提到台積電（2330）與美國簽署未來4年額外投資千億美元的協議，他認為，這是川普政府吸引外國製造業投資回歸美國的戰略一部分，富士康、廣達（2382）、英業達（2356）、和碩（4938）、緯創（3231）等主要合約製造商，正在將部分蘋果產品的生產設施遷至美國或美墨邊界，這些轉變將為中菲行集團等物流供應商創造巨大機遇，使其能夠在支持全球供應鏈的動態變化中發揮關鍵作用。

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施振昇表示，台灣仍在電子與半導體等高科技產業扮演關鍵角色，進一步顯示台灣在這波供應鏈局勢變化中的戰略重要性，「我們的戰略重點仍是提供往返及橫跨亞太地區的客製化物流解決方案，我們的成長同時反映出企業對物流需求正日益增加。」

施振昇指出，隨著製造商普遍採取「中國+1」策略，在新興市場內建立物流專業能力或與具備豐富經驗的物流供應商合作已成為關鍵；要駕馭貿易法規的複雜性、當地市場動態及運輸基礎設施的挑戰，企業需要專業知識與豐富經驗。

觀察到全球貿易的變化，施振昇則說，在2018年至2023年間，中國對美國的貿易流量下降19%，而同期東協對美國的貿易則激增91%；過去5年間流入印度與東南亞的外國直接投資成長約50%，凸顯這些區域逐漸成為全球製造業的重鎮。