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3大策略助攻　第一次買主動式ETF就上手

主動式ETF是今年推出的新產品，目的在打敗大盤，操作策略及經理人相對重要。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲主動式ETF是今年推出的新產品，目的在打敗大盤，操作策略及經理人相對重要。（圖／AI繪圖Adobe Firefly生成，鏡週刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

國內首檔主動式ETF，最快可望在5月掛牌上市；有別於被動式ETF及共同基金，訴求費用較低但績效更好的主動式ETF，實際上路後表現如何，市場都在看。專家提醒，為避免獲利表現不如預期，建議投資人進場前應把握3策略，才能在震盪行情下，爭取到超額報酬。

「在美國，主動式ETF產品千奇百怪，策略豐富多元，每個人都能在市場上找到適合自己的產品，面對行情多空變化，都有及時因應的工具，是這幾年規模大幅成長主因。」研究主動式ETF多年的財金名師朱岳中直言，2008年美國就有主動式ETF，直到2019年，美國證交會放寬管制，各種產品出爐，主動式ETF規模開始大噴發。

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主打選股能力　確保績效

根據研究機構ETFGI統計，2024年全球主動式ETF規模從7,385億美元，增長至1.17兆美元，成長幅度超過58％，資金淨流入達3,743億美元，創歷史新高；截至2024年底，全球主動式ETF已連續57個月淨流入。

美國主動式ETF產品豐富多元，專家舉例，因AI趨勢持續，輝達ETF可望有超額報酬。（翻攝自Agility Robotics Linkedin）

▲美國主動式ETF產品豐富多元，專家舉例，因AI趨勢持續，輝達ETF可望有超額報酬。（圖／翻攝自Agility Robotics Linkedin）

美國的主動式ETF有多迷人？有加密貨幣搭配美國政府公債的產品，還有標榜單一個股，像是輝達ETF或特斯拉ETF，投資標的除了現股外，還會搭配個股期貨、選擇權等衍生性金融商品，做到兩倍槓桿。

另外，台股有所謂的選舉概念股，美國也有共和黨交易及民主黨交易主動式ETF可選。朱岳中表示，美國主動式ETF不只追市場熱門題材，保守型投資人也可透過期權收益策略，達到穩定現金流目的。

近年ETF已是國民理財代名詞，尤其高股息ETF股東人數占據台股半壁江山，比個股更吸金。截至2月底，國內前5大台股ETF股東人數已超過558萬人，全台ETF股東人數總計超過1千萬。被動式ETF大家已熟悉，那麼，如今台灣市場要推出的主動式ETF究竟有何特點？

「簡單講，主動式ETF賣的是操作策略、明星經理人及投資團隊，投資目的在確保績效打敗大盤；相較目前被動式ETF以追蹤指數為主，成分股每半年或每季調整一次，主動式ETF每天交易，能及時反應市場狀況，操作更彈性；費用部分比傳統基金低，投資人可隨時買賣，省去共同基金申贖不便的麻煩。」富邦投信投資策略師徐翊達表示。

方舟投資旗下ARKK ETF，績效曾多年擊敗大盤，是知名度最高的主動式ETF。（翻攝自方舟投資官網）

▲方舟投資旗下ARKK ETF，績效曾多年擊敗大盤，是知名度最高的主動式ETF。（圖／翻攝自方舟投資官網）

他舉例，像美國方舟投資旗下的ARKK ETF，就是目前知名度最高的主動式ETF；「該投資團隊選股犀利，績效曾連續多年擊敗大盤，主要投資破壞式創新產業，瞄準人工智慧、區塊鏈、機器人技術等領域，從中挖掘潛力公司。」除標榜選股能力，衍生性金融商品的量化投資策略，也是未來主動式ETF大賣點。

截至3月中旬，國內投信已有5家送件主動式ETF；其中，聯博投信申請主動式債券ETF，野村、統一及群益投信鎖定主動式台股ETF，中信投信則是瞄準主動式海外股票ETF；預計5月，就能看到國內主動式ETF陸續掛牌。重點是全新產品上市，投資人該怎麼買？專家建議，今年在川普變數干擾下，行情波動相對劇烈，透過三策略參與主動式ETF，將相對穩當。

策略一：主動式波動較大　搞懂產品再進場

徐翊達指出，相較被動式ETF，主動式投資目的在獲得超額報酬；為達到增益效果，產品區隔相當精準；也就是除了強調團隊操作風格、投資邏輯，主動式ETF還會增加期權策略；「主動式ETF較適合成熟投資人，既要能看懂策略，對市場多空變化也有想法。」

選股不選市，法人看好今年經理人主動操作成績將相對突出。

▲選股不選市，法人看好今年經理人主動操作成績將相對突出。

中信投信投資長楊定國認為，過去有主題式ETF布局經驗的人，也適合布局主動式ETF。例如，看好AI機器人發展，透過主動式ETF可分享經理人挖寶成果；「但投資人進場前，一定要先搞懂該產品投資風格及操作邏輯。特別是行情波動下，經理人一旦遇漲追漲，遇跌殺跌，勢必打亂投資節奏，這些都是主動式ETF可能面臨的挑戰。只有檢視操作邏輯是否一致，長線績效才能禁得起考驗。」

策略二：以被動ETF為核心　主動ETF為衛星配置

未來川普變數仍多，投信建議可增加主動式管理部位，參與市場波動。

▲未來川普變數仍多，投信建議可增加主動式管理部位，參與市場波動。

偏好高股息或市值型ETF的投資人，也適合進場嗎？「任何人都可在主動式ETF中，找到適合自己的產品。但千萬不要以為訴求主動式選股，績效就一定能打敗大盤。據統計，美國仍有超過7成的主動式ETF，報酬率輸給大盤。」朱岳中分析。

由於美股屬於效率市場，經理人投資績效要超越大盤難度高；但台股因市場效率較低，經理人具主動選股價值，像統一、野村及安聯投信旗下台股團隊，過去十多年來操盤功力受肯定，績效遠勝大盤，台股主動式ETF可期待。

楊定國補充，主動式ETF可當作資產配置重要工具；若手上已有大部位高股息或市值型ETF的人，可將這類投資當作核心資產，保留至少五成以上，賺取大盤上漲利潤；另外布局3成左右主動式ETF，強化攻擊型配置，在震盪行情下獲得超額報酬。

策略三：下跌是買點　跌破支撐再分批進場

統一投信總經理董永寬坦言，受到川普貿易戰及通膨疑慮影響，現階段市場情緒相對悲觀；但過去經驗顯示，市場氣氛越低迷，事後看都是長線絕佳買點。「今年盤勢波動劇烈，但整體經濟發展仍樂觀，在多頭格局未轉變下，選股不選市，主動操作表現在今年將會相對突出。」

值得注意的是，由於主動式ETF持股須每日公布，相較傳統共同基金透明度高，但因持股攤在陽光下，如何避免市場跟單、影響績效，也考驗經理人操盤功力。以波動度來看，主動式ETF表現應較傳統基金和緩，但較被動式ETF高。

楊定國強調，今年行情屬大波動小牛市格局，操作上可逢低買進，長線投資人則可趁指數跌破重要支撐，將資金拆成多筆、分批進場。以美股標普500指數為例，一旦指數跌破5700點，就是值得布局的好價位，「未來川普變數仍多，投資人可增加主動式管理部位，參與波動行情。」


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