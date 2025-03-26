基辛格喊話新任英特爾執行長陳立武　「小心華爾街短期主義」

▲英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

英特爾前執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 於 2021 年接任執行長後，其目標是扭轉公司局面，並在幾年內重新獲得製程和產品領導地位，但他在 2024 年底未完成工作就退休，不過他仍然大力支持公司的使命，因此他在接受外媒CNBC採訪時表示，希望看到新任執行長陳立武完成他未竟的事業，他也示警，希望陳立武小心華爾街只考慮短期利潤的短期主義。

基辛格表示，他致力於並希望完成英特爾振興的故事，在董事會和公司的幫助下，現在有了陳立武的領導，他真的很為他們加油，因為英特爾在半導體行業扮演的角色至關重要，這不僅對行業而且對美國都很重要，所以他非常支持團隊和陳立武完成他們的旅程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

基辛格指出，英特爾最大的障礙之一是建立下一代製造產線的財務負擔。他指出，他的IDM 2.0策略讓英特爾仍然是一個垂直整合的自有晶片製造商，同時也是第三方客戶的合約晶片製造商，這仍然是正確的，但他也承認，對於任何公司來說，這一策略都是資本密集型的 ，並且要求很高。

由於英特爾核心業務的下滑速度比預期的要快，很明顯需要外部資本來資助該計劃。基辛格承認，這是一項艱鉅的任務，對於任何一家承擔建設下一代技術晶圓廠的財務要求的公司來說，所需的資本回報和實現這一目標所需的投資都非常繁重。由於英特爾的核心業務受到挑戰並且惡化的速度比很多人預期的要快，因此它非常需要從其他地方引進資本。

基辛格也批評了金融市場的短期關注度，他表示這與英特爾正在經歷的轉型的長期性相衝突。他描述了試圖執行多年策略轉變同時滿足季度財務預期所帶來的壓力，並強調這種平衡極其困難。他指出，這正是陳立武在未來幾季將面臨的問題。 基辛格表示，華爾街的短期主義使得這一過程非常具有挑戰性，因此，他再次衷心祝福英特爾和陳立武能夠完成這一至關重要的旅程。他認為，擔任一家轉型中的上市公司的執行長是最艱難的工作之一，因為你要試圖在 90 天的時間內完成一項為期五年以上的財務轉型，並且很難背負著沉重的財務期望。