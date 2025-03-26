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港務公司與基隆市府赴日爭取郵輪航線　飛鳥郵輪承諾年底開始派船

▲基隆市政府謝國樑市長(中)及基隆港務分公司高傳凱總經理(右3)、基隆市文化局江亭玫局長(左2)與市川紗惠部長(右2)、中嶋一馬執行役員(左3)於會談後合影留念。（圖／港務公司）

▲基隆市政府謝國樑市長(中)及基隆港務分公司高傳凱總經理(右3)、基隆市文化局江亭玫局長(左2)與市川紗惠部長(右2)、中嶋一馬執行役員(左3)於會談後合影留念。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

搶郵輪商機，台灣港務公司基隆分公司總經理高傳凱與基隆市謝國樑市長共同赴日，拜訪日本郵輪業者行銷台灣港埠設施與觀光資源並爭取航線，飛鳥郵輪承諾今年底開始派船掛靠基隆。

昨(25)日拜訪日本郵船旗下飛鳥郵輪(Asuka Cruise)，拜訪航線規劃及行銷部經理田中雅久先生及其團隊。因旗下飛鳥二號(Asuka II)郵輪自2019年最後一次造訪台灣後迄今已逾6年，本次會面首先介紹基隆港、蘇澳港、高雄港、澎湖港在疫情期的硬體升級成果，獲得船方高度肯定。此外也推薦飛鳥郵輪未來可於雞籠中元祭、平溪天燈節、澎湖花火節…等特殊節日造訪台灣，提升其郵輪產品獨特性及吸引力。

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會中船方承諾飛鳥二號郵輪於今年底的日本新年假期航程中增加掛靠基隆港，並於2026年上半年再加碼造訪2次基隆港。此外，2025年7月全新下水營運、將為日籍郵輪中最大噸位的飛鳥三號(Asuka III)，港務公司也亟力爭取造訪臺灣。

今日接著拜會成立於2023年的三井郵輪，向港口營運暨目的地體驗部長市川紗惠行銷臺灣觀光資源、碼頭建設及港口費率優惠方案。謝國樑市長表示，今年誠摯邀請10月4日預報靠泊基隆港的海洋富士號旅客一起參加基隆老鷹嘉年華，另三井郵輪旗下日本丸號今年年底也預報在基隆港停泊跨年，基隆市政府也歡迎旅客在船上輕鬆欣賞跨年煙火秀。

針對海洋富士號今年下半年預報5航次、明年上半年預報2航次掛靠基隆港，基隆市政府也將協助規劃多條客製化行程，讓旅客有多元選擇可以深度探索基隆。

市川紗惠部長對港務公司近年來在郵輪碼頭的建設表示感謝，並表示除了目前的掛靠港行程外，未來也將安排部分旅客以「機去船回」方式經營那霸-基隆雙母港形式深化在基隆營運，並加碼安排靠泊蘇澳、台中、高雄、花蓮、安平、澎湖…等港口，未來台灣港群郵輪產業精彩可期。

基隆港外籍郵輪旅客人數已於2024年創歷史新高，展現疫後郵輪市場的高度成長潛力。台灣港務公司將持續與基隆市政府合作，透過出國行銷城市景點及港口建設、合作辦理踩線團活動、強化場站現場觀光諮詢及觀光巴士服務，爭取更多國際郵輪停靠，帶動整體郵輪經濟與觀光產業發展，讓更多外國旅客親身體驗基隆在地旅遊景點的迷人之處，以及百年港口的文化底蘊。

關鍵字： 港務公司基隆市府爭取郵輪飛鳥郵輪年底派船

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