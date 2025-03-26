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台灣首家專業動物藥廠　永鴻生技預計4月下旬掛牌上市

▲▼永鴻生技董事長鍾威凱（左）與夫人劉香慈。（圖／記者高兆麟攝）

▲永鴻生技董事長鍾威凱（左）與夫人劉香慈。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

專業動物藥廠永鴻生技(6936)為永信投控(3705)旗下一員，由永信藥品於2016年收購外商藥廠，並將原有動物事業處獨立合併，就此成為全台頂尖大型動物藥廠。永鴻將於3月27日舉辦上市前業績發表會，並預計於4月下旬上市掛牌，成為台灣首家掛牌的專業動物藥廠。

永鴻生技主要從事產銷化學藥物與飼料添加劑等動物用產品，擁有超過300張國內動物產品許可證，產品分為四大類：治療性藥品、含藥飼料添加劑、非含藥飼料添加劑及寵物用藥與保健品。永鴻生技2024年營收新台幣12.94億元，稅後淨利1.37億元，EPS 2.06元。

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永鴻生技秉持永信藥品的人用藥製藥基礎，將各種品質管理系統，導入動物藥品的研發生產、通路及技術服務中。除了設置GMP 品管實驗室自主檢驗外，也透過嚴格的原物料控管，先進的軟硬體設備及完善的製程管制，製造出安全、有效及環保的動物保健產品。

永鴻生技產線兼具穩定成長的經濟動物市場及高度成長的伴侶動物市場，掌握禽畜永續養殖及寵物保健一條龍作業。廠房具WHO GMP、 GMP、FAMI-QS、ISO9001認證，且為全台唯一取得WHO GMP認證之動物藥廠，可加速東南亞市場取證，並有能力發展高端、高品質之國際產品，打入澳洲、日本、美國…等動物用藥高法規市場。

團隊具多年研發、製程放大經驗，掌握多項微生物培養技術，具備多元劑型及完善的分析方法開發平台，可為客戶提供最佳的抗生素、傳染病治療藥物，以及酵素、益生菌、輔助飼料配方，產品多元且品質聞名業界。已擁有國內外超過300張以上的動物用產品許可證，並積極開發東南亞、日本市場，營收逐年穩定成長。

永鴻生技也以兩大方向力拚成長，第一方面為全球動物保健市場成長。隨著全球人口成長及對安全、高品質肉類消費需求增加，全球肉品、水產品消耗量上升；同時北美及歐洲等先進國家對肉品品質的要求及監管，帶動了肉製品標準化，提高各種動物藥品、飼料添加劑的需求。永鴻生技擁有東南亞、日本、中南美及俄羅斯等地的外銷許可證，是全台唯一同時符合歐盟標準，具WHO GMP、 GMP、FAMI-QS、ISO9001認證的動物用製藥工廠，近年積極佈局海外市場，外銷營收占比來到17.33%，將隨全球市場升溫拚外銷營收成長。

第二方面將進攻國內寵物市場。永鴻生技自2020年推出自有品牌「可沛寵藥」，專注於寵物專用藥品的開發，並依據市場的需求增加適合寵物獸醫使用的產品規格，使我們視為家人的毛小孩也能有合適之劑量劑型的藥品可使用；並保持開放的態度，持續評估、引進國外優質寵物用保健品；同時也正積極投入保健品的研究開發，以健全寵物市場產品線，提供動物醫院及飼主更多的服務，讓毛小孩有更好的選擇。

永鴻生技日前與專注寵物癌症治療的生技創新公司寶泰生醫已簽署戰略合作備忘錄。雙方將攜手開發針對寵物癌症、心臟疾病的治療性產品與創新抗體藥物，旨在進一步提升永鴻現有產品線的價值，並拓展寵物醫療領域的創新潛力，共同搶攻全球 5000 億美元寵物市場。此外，永鴻也參與寶泰 Pre-IPO現金增資，深化雙方的長期合作關係。同時，雙方也計畫延攬更多國內外專業夥伴，共同打造「抗體寵藥國家隊」，提升台灣在全球動物生技產業的競爭力。
 
展望未來，永鴻生技將持續深化核心能力，提升產品競爭力及品牌影響力，坐穩台灣並積極佈局亞洲、歐美等海外市場，朝向亞太動保市場第一品牌的目標邁進。

關鍵字： 永鴻生技

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