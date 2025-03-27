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謝金河：台股今年度小月　兩顆引擎鞏固與整頓

圖／先探投資週刊 提供

過去幾年，台股靠著台積電領軍，每一年的漲幅都在全世界名列前茅。今年台積電變數特別多，在千元附近鞏固與整頓，台股也呈現狹幅震盪格局，今年整個來看，台股可能是一個度小月的盤整，最大的關鍵是過去幾年領航台股的兩顆大型引擎─台積電及台積電供應鏈，還有輝達黃仁勳帶動的輝達供應鏈，從散熱到伺服器，整個族群都陷入盤整，台股也暫時停下腳步。

文／謝金河

三月十九日黃仁勳在矽谷設宴款待超過一五○位台灣供應鏈的合作廠商，包括鴻海的劉揚偉、華碩的施崇棠，黃仁勳說未來兩年供應鏈將迎來千億美元商機，這次參加ＧＴＣ大會有三萬多人，有近千人來自台灣，可以看出台灣供應鏈與Nvidia的緊密結合。黃仁勳也揭露未來四年ＡＩ晶片的發展藍圖，包括今年的Blackwell Ultra晶片，二○二六年的Vera Rubin平台，二七年的Rubin Ultra平台，到二○二八年Feynman平台接棒，黃仁勳把產品規劃直奔二○二八年，不過市場卻沒有出現驚奇，輝達的股價在十九日只小漲二．○九美元，收在一一七．五二美元。

輝達命運的轉折點

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輝達命運的轉折點要從一月二十七日的DeepSeek效應談起。在DeepSeek問世前，輝達是ＡＩ產業的至尊，連AMD都被打趴，股價腰斬，但一月二十七日DeepSeek問世，Nvidia當天股價大跌十六．八九％，市值蒸發五八九○億美元，當天最低跌到一一六．七美元，這次ＧＴＣ大會，股價仍在這個位子。換句話說，過去兩年輝達帶動ＡＩ及股價奔馳的神話到此告一段落，黃仁勳及輝達被DeepSeek撞翻了神奇，對於整個供應鏈帶來非常大的影響。

在DeepSeek問世之前，輝達股價最高到一五三．一三美元，市值達三．七三六兆美元，一度是世界市值最大企業，後來最慘跌到一○四．七七美元，最大跌幅三一．五八％，市值蒸發一．一六三兆美元，這是非常慘烈的修正。大摩在第一時間表示，微軟已暫停兩座大型資料中心建置計畫，輝達的GB200也從三～三．五萬套下修到二～二．五萬套，可能進一步下修到兩萬以下，可以想見DeepSeek對輝達的衝擊是大的。

過去兩年，黃仁勳的一舉一動都撼動世界，從夜市逛街到台灣小吃，所到之處都引起騷動，黃仁勳也撐起台灣的供應鏈。過去兩年，廣達漲到三四五元，鴻海到二三四．五元，技嘉到三九四．五元，緯穎到二九八○元，散熱的奇鋐到八一七元，雙鴻到九六五元，都是台股吸睛的焦點，不過今年農曆過年前，黃仁勳宴請台灣供應鏈老闆一起在磚窯台式料理吃尾牙，留下壯觀的合影，對股價衝擊已減少很多，這次ＧＴＣ大會，市場更是反應平淡。

去年鴻海交出ＥＰＳ十一．○一元的好成績，廣達十五．四九元，技嘉十五．○三元，緯穎一二六．五七元，奇鋐是二一．二一元，雙鴻是二一．二三元，勤誠也有十六．○五元，台灣出現非常多賺一個股本、兩個股本的好公司，不過，這些伺服器供應鏈今年頂著超好成績，股價似乎使不上力，像廣達跌到二四七．五元，本益比不到十六倍，殖利率逾五％，鴻海從二三四．五元跌到一六三．五元，ＥＰＳ十一．○一元是這麼多年來超級好的成績，但是股價也不再像先前那般奔馳。

川普晶片設限到什麼程度

這個現象告訴大家，過去兩年的伺服器族群飆漲，股價在反應未來的業績，現在業績出來，股價在等未來基本面的衝擊，也就是輝達未來面臨的變數，儘管黃仁勳把ＡＩ到二○二八年的路徑說得很清楚，但擺在眼前的是，DeepSeek帶動的廉價大型語言模型革命，未來發展ＡＩ不必使用昂貴的輝達ＧＰＵ；還有過去兩年，輝達業績的大奔馳，很大的比重來自中國的收益，二○二四年輝達在中國的營收高達一七一．○八億美元，這是輝達很重的營業比重，黃仁勳缺席川普的就職大典，原來是應李強之邀到了北京，隨即DeepSeek問世。

黃仁勳也說，華為是中國最強大的科技公司，他們征服了每一個市場，黃為在ＡＩ的影響力與日俱增，黃仁勳沒有透露是要為中國生產更多降規晶片，但他認為ＡＩ是一個全球性的產業，無法忽視中國在ＡＩ的影響力。他也認為美國對晶片設限，限制華為成長的努力「又效果不佳」！但這也告訴大家，一旦中國ＡＩ產業崛起，很可能像過去幾年電動車一般，比亞迪、小米大起，把歐美車系殺到牆角。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2345期精彩當期內文轉載》

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