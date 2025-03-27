邁達特攜台灣微軟舉辦AI創新應用工作坊　吸引75家新創共創未來

▲邁達特與台灣微軟舉辦 Azure AI 創新應用工作坊。（圖／邁達特提供）

記者高兆麟／綜合報導

全台首家 Microsoft Azure「AI 平台」和「基礎設施遷移」雙認證雲端服務代理商 MetaAge 邁達特（6112）、仙人掌創業服務，攜手台灣微軟舉辦微軟 Azure AI 創新應用工作坊，將微軟 AI 資源擴大鏈結新創產品服務。這場交流活動共吸引 75 家新創公司報名，並可透過微軟 Azure AI 應用提案競賽爭取豐富資源，協助新創激發潛能與開創未來商機，與新創一起往前走。

台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群副總經理章恩齊表示，微軟長期致力於推動新創生態圈的發展，提供從創業初期到成長階段的全方位支持，包括 Microsoft for Startups Founders Hub、技術資源及專業顧問等豐富資源，協助新創公司加速創新與成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，新創在成立初期往往容易忽略成長過程中最大的瓶頸並不是技術，而是未來市場，微軟作為產業推動者，也積極思考如何串聯台灣龐大的企業生態系，幫助新創將其利基市場的解決方案發揮更大影響力，進一步拓展至微軟的商業網路。當新創的獨特解決方案在微軟的生態系中成長茁壯，不僅能帶動雙方的共同發展，也能在不同層面實現更高的市場價值。

「微軟不僅希望扶植新創，更希望與新創攜手共創未來。」章恩齊強調，透過與新創的緊密合作，台灣微軟也將持續推動創新解決方案進入市場，攜手共創更具競爭力的未來。

作為全台首家同時榮獲微軟Azure「AI 平台」與「基礎設施遷移」雙認證的雲端服務代理商，MetaAge 邁達特憑藉25 年以上的IT 軟硬體整合經驗，代理全方位IT基礎設施與應用產品，並積極推動產業數位轉型。近年來，邁達特打造METAMatch 邁達特雲市集媒合生態圈，透過一站式服務，串聯垂直與水平夥伴，實現 1+1+1>3 的生態共榮效益。

在近期成功案例中，邁達特協助國內知名米其林必比登推薦餐廳導入微軟 Azure AI 與雲端服務，成為餐飲業數位轉型的標竿案例。透過微軟 Azure AI 的影像辨識技術，該餐廳利用攝影機與投影機自動識別廚房出餐狀況，精確統計每筆訂單的雞湯與麵食數量，並與KDS 廚房顯示系統整合，透過平板操作提升出餐準確度。這項技術大幅降低送餐錯誤與退貨率，成功提升營運效率與顧客滿意度。

邁達特事業發展經理陳冠廷表示：「透過微軟 Azure AI，我們不僅優化了餐飲業的營運流程，也為更多產業開啟數位轉型的無限可能。未來，我們將持續深耕 AI 與雲端技術，協助企業邁向智慧化發展。」

堂朝數位整合有限公司執行長簡子竣分享，團隊近期協助 花蓮縣某大型場域，在 200 吋螢幕 上打造 AI 數位虛擬分身，並整合 數位看板管理系統（DMS） 與 環境監控系統（EMS） 至雲端，提升場域智慧管理效能。

面對預算與時程限制，堂朝數位運用微軟 Azure AI 與雲端運算，快速開發解決方案，不僅降低技術整合時間與錯誤發生率，所打造的 AI 分身 也獲得客戶高度肯定。簡子竣表示：「透過微軟 Azure AI，我們讓智慧場域建置更靈活、高效，未來將持續為各產業提供創新解決方案。」



仙人掌創業服務與 MetaAge 邁達特 攜手推動 AI 商業應用，透過 工作坊與 AI 提案競賽，協助新創團隊解決企業經營痛點，將 AI 技術落實於商業模式，優化產品與服務。雙方提供上下游商機與解決方案媒合，並針對參賽團隊進行 一對一提案評估，篩選具落地潛力的 AI 應用方案。通過審核的團隊，將有機會獲得 價值 5 萬元的 Azure 產品使用獎勵，加速技術驗證與市場發展。仙人掌創業服務持續連結產業資源，打造 AI創新生態，助力新創企業實現商業化與規模化成長。