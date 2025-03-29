失智症─高齡社會悲歌　慢下來...等等他們

文．黃淑珍

失智症95%都發生在六十五歲的長者身上，所以也被稱為老年失智症，此外三高患者(高血壓、高血糖、高血脂)也是好發族群，事實上，造成失智的原因很多，包含基因、性別、生活習慣等，其中最廣為人知的就是俗稱阿茲海默症的退化型失智症，以及因中風引發的血管型失智症。

基因與性別不可控制，只能從生活習慣來預防，台灣失智症協會理事長徐文俊指出，七十歲以上的長者建議每日睡六至七個小時，已經有許多研究證明，每天睡超過九小時會提高失智的風險；再來是運動，不管是心肺運動還是肌力運動都可以起到預防作用，同時運動也能改善三高症狀；最後，則是社交。

「離群索居的長輩，無法跟社會互動，更容易罹患失智症」，徐文俊說道，許多長輩有社交隔離的情況，或因個性孤僻，或因行動不便，種種原因斬斷他們與社會的聯繫，長時間處於人際孤島，便容易被失智症找上門。

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情緒是無力的具象化 學會擁抱患者的不安

失智症患者會慢慢失去與人互動的能力，除了時常遺忘事情，也會因為缺失方向感造成諸多困擾，社會上不乏許多失智老人走失的消息。

「我今天吃藥了嗎？我東西去哪了？是不是你偷走了？」不少失智症病人會因為懷疑、妄想質問家人，尖銳的語言在親密關係中劈出裂縫，難免會讓照顧者心生怨言，徐文俊強調：「懷疑、妄想並不是病人自己願意的，他們也被疾病所苦」。

情緒成為無力的具象化，罹患失智症的病人，常因為無法好好表達，被焦慮、易怒蠶食，也會因為未來的黯淡出現憂鬱情緒。因此，同住家人在初期扮演著重要的角色，要能夠辨識患者初期的症狀，面對不斷提問的患者也需要一遍又一遍地回答，避免不耐煩的語氣，才能接住患者，擁抱他們的不安。

大家不妨思考看看，社會在面對牙牙學語的稚童時，會因為他們的語無倫次哄堂大笑，但同樣的情況發生在遲暮老人身上，卻會令人疲憊不堪，也許是因為孩童象徵著未來與希望，而長者卻逐漸走向落幕，讓我們下意識避免花費更多心力在後者身上。

失智症緩解三要點─身動、腦動、互動

失智症還能康復嗎？如果是因為缺乏維生素或甲狀腺激素不足引發的失智症，可以透過後續補充來復原；中風引起的血管型失智症，也可以透過治療回復，但無法回到原來的狀態；最後，就是退化型失智症，在醫學上會透過乙醯膽鹼酶抑制劑來改善患者認知功能，也是常見的阿茲海默症治療藥。

對於退化型失智症，過往醫療技術只能緩解症狀，不過美國去年通過lecanemab與donanemab兩項新藥許可證，這兩項藥物可以透過移除腦內沉積的類澱粉蛋白，提升治療的效果，因此徐文俊也期望，今年食藥署能夠通過這兩項新藥，造福台灣失智症患者。

除了藥物治療，也會透過「三動─身動、腦動、互動」，來幫助患者穩定病情。身動如字面意思，患者可以透過運動改善症狀，順帶控制三高；腦動是為了持續刺激認知，保持大腦的功能；互動則是指社交，除了與外界有聯繫，透過與他人交談也可以抒發病人的情緒。

失智症年輕化是社會進步的惡果？

失智症過去常被通稱「老年癡呆」，不過近幾年卻出現年輕化的現象，不再只是老年人專屬，徐文俊對此解釋道，醫療逐漸進步，所以能夠在很早期就檢測出失智症，讓病患年齡下修。

另外，工業化造成的空氣汙染以及聽力、視力減退也會提高罹患失智症的風險。我們享受時代的進步，惡果也不知不覺地反噬我們，除了直觀的環境汙染，社會文化讓我們的視野被螢幕侷限，聽覺被耳機堵塞，感知外界的受器開始退化、變得遲鈍，慢慢成為患病的隱憂。

徐文俊特別提到，台灣目前沒有對六十五歲以下進行失智症調查，所以無法具體了解失智症年輕化的情況，只能隱約感受到，來就醫的年輕病患數量增加了。除此之外，台灣甚至整個亞洲地區，都面臨著高齡社會的困境，隨著基數變大，失智症病例的增加也是難以避免的事。

推動台灣失智症福祉 為我們的未來做準備

對於失智症患者的福祉，徐文俊欣慰的說，台灣是走在相對前面的。台灣是全球第十三個正視失智症並制定政策綱領的國家，目前失智症政策綱領版本為2.0，執行期間只到2025年，因此台灣失智症協會也在積極規劃3.0版本，共創失智症病友福祉。

此外，為了解決年輕型失智者的尷尬年齡，台灣也計畫將五十歲以上失智者納入長照2.0服務對象，而非忽視這個群體。

不過，徐文俊也坦然道，台灣目前是招募志工來提供失智家庭諮詢，這個方式仍不夠完善，同時，許多失智服務也屬於計畫性質，每年都在改變，有時候計畫啟動時間可能延至年中，立意雖好，卻不一定趕得上需求。

「失智症已經是國安問題」，瑞智社會福利基金會曾在2016年提出。目前台灣六十五歲以上失智症人口僅占人口8%，但隨著人口進入超高齡型態，社會也必須意識到失智症預防的重要性，學會未雨綢繆。

徐文俊希望，台灣能夠設立針對失智症的基本法案，讓更多失智家庭得以在社會上發聲，這也是協會一直努力的目標，他說：「雖然現在對於失智症預防的推動看起來是在幫助他人，但其實也是在為我們的未來做準備」。

台灣失智症協會以創新的服務為原則，早在2010年就推動瑞智學堂，提供許多公益活動，而前述的失智症政策綱領，也是由協會草擬。

協會除了提供諮詢專線，也有創立由年輕型失智症組成的「Young Coffee失智者咖啡館」，由專業的職能治療師規劃每個細節，讓尚有部分工作能力的失智症患者重回職場，不僅找回自信，也能藉由和客人互動重新和社會連結。

漠視與排斥 才是真正的終點

另外，協會還推動瑞智互助家庭，提供失智家庭聚會空間，患者得以在放鬆的環境下喘息，照顧家屬也可以同他人交流心得，紓解壓力，協會也在今年一月初，將Young Coffee和互助家庭結合，向社會展現新面貌。

在Young Coffee店裡，店員可能說話有點慢，動作有點不穩，但他們卻會盡最大的努力，把餐點連同對未來的希望端上桌，如果你有時間，不妨去店裡喝一杯咖啡，如果你有時間，也請勻出一點關心，去等等這些跟不上社會腳步的人。

失智症患者就像生病的植株，他們也許不會再成長，不會再開花、結果，卻仍存活著，而社會的漠視與排斥，則會讓他們迎來真正的終點，徐文俊呼籲道：「失智症照護並不能讓患者好起來，而是讓患者能持續感受愛與關懷」。

在二十年的職涯當中，徐文俊持續宣揚如何正確的看待失智症，他近年也積極推動靈性照顧，提倡和神、自己、家人、朋友、社會或大自然建立連結，尋找生命的意義。

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