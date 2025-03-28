鼎新推出AI數智員工　攜手永豐銀提供合一站式碳管理服務

▲永豐銀行與鼎新數智完成簽約儀式。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

鼎新數智(28日)宣布旗下ERP升級至AiGP版本，推出「AI數智員工」解決方案，並攜手永豐銀行針對企業重視的淨零碳排與ESG需求，整合一站式碳管理服務。其中，鼎新透過「碳總管」與融合AI技術創新解決方案，協助企業活動數據補全，輔助決策；永豐掌握企業碳排數據，加速評估企業低碳設備與綠能融資需求，聯手提升企業數位轉型效率與永續競爭力。

鼎新數智製造事業群（台灣）副總裁梅祥雲表示：「鼎新致力於以數智驅動賦能企業永續發展，聚焦『員工減壓』、『資安減危』、『企業減碳』三大核心目標，透過AI數智員工，將系統數據轉化為數位轉型動能，激發個人與企業的創新生產力」。

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鼎新數智提出旗下產品AiGP版本升級計畫，已率先將Smart ERP、Workflow ERP、Cosmos ERP等ERP系統，以及BPM、HRM、BI等系統，全面導入「數智員工」，透過生成式AI提供流程建議、決策輔助與資料分析，提升人員運作效率與決策精準度。在ESG層面，將企業數位化流程加入碳盤查與相關監控功能，結合「碳總管」平台，實現碳排數據即時揭露與異常預警，透過AI差旅助理輔助蒐集範疇三較難獲取的企業數據，並協助企業應對日益嚴格的碳關稅CBAM要求，推動低碳轉型。在資安方面，具備雙因素認證、帳號通報管理、API加密傳輸等，構築全方位的數據安全防線，確保符合國際標準並滿足上市櫃企業對於資安與ESG的法規要求。

數智員工在系統內具體如何運作？以人力資源管理（HRM）為例，加入數智員工可取代過往人資行政任務，包含人事助手、出勤助手、招募助手、排班助手、計薪助手、人資分析助手等，全面支持人資的選、留、晉、育、用，顯著提升HR管理運營效率。過往計薪週期，HR 需人工完成數據準備、薪資計算與薪資發放等流程，效率受限且易有遺漏，現在透過HR 數智員工，AI從主動與員工交互溝通，完成出缺勤預警，到串聯跨系統，並結合ESG人員碳盤查，完成企業人力資源管理的全流程自動化，顯著提升企業運營的高效性，減少對人工操作的依賴，有效緩解缺工時代人力資源不足的問題。

此外，AiGP利用AI強化辨識技術，打通紙本與數位流程斷點，如「生單助理」能靈活應對多樣化單據格式，具備高準確率與自我學習能力，大幅提升資料數位化效率並減輕人工負擔，讓AI不再只是提升個人生產力，更成為優化系統效能的關鍵驅動力，推動現有系統從數據管理進化為智能應用助手，實際參與業務執行與決策。

鼎新數智數智運營方案中心總經理黃盈彰強調：「AI時代將徹底改變企業、員工與數位系統之間的關係。過去控管型管理系統，員工需在既定流程中配合執行；未來，將轉型為業務導向的賦能型系統，成為執行者得利夥伴，協助員工減負增效，提升工作價值。而隨著無代碼工具的不斷成熟，每一家企業都能用數智實現創想，靈活打造最適配的AI應用場景，深度融入各項業務流程與作業中。」

鼎新數智與永豐銀行將持續深化合作，積極探索ESG、AI及綠色金融領域更多創新應用與可能性。松上電子作為共同客戶，從實際需求出發，認為現階段AI需求更聚焦在現有的營運流程中，務實提升員工的工作效率，以因應目前缺工燃眉之急。透過深度合作與交流，共同為未來企業擘劃長遠藍圖。