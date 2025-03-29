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中鴻淨值跌破票面拖累鋼鐵股　AI伺服器族群恐反彈無力

▲▼ 台股開紅盤，暴跌一千多點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／玩股華安

中鴻（2014）因每股淨值低於票面價暫停信用交易，股價重挫，市場普遍認為是導致鋼鐵族群全面下跌的導火線。然而，若把視野放大，我們或許會發現：這次鋼鐵族群的走弱，其實反映的是國際政治與市場信心交錯下的深層動盪。

美國、烏克蘭與俄羅斯的談判持續陷入僵局，沒有實質進展，反而讓市場對地緣風險的疑慮升高。原本看好談判，有望緩解戰事的短線資金選擇獲利了結，鋼鐵、散裝航運等，股價開始走弱。

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與此同時，軍工股逆勢上攻，政府將優先調高國防預算至3%，英國、韓國等地爆發街頭反共遊行，顯示國際政治氛圍正逐步升高對立。不少人開始憂心，是否某些經濟下行中的國家，可能藉由升高戰爭氛圍，來轉移內部施政不利的焦點。

這些現象交織在一起，形成一股市場難以察覺、卻無法忽視的壓力，整體局勢顯得既動盪又詭異。以烏俄戰爭為例，個人認為在當前情勢下，要找到真正的平衡點仍極為困難。對於市場上熱門的重建概念股，投資人更應冷靜以對、謹慎觀察。

回顧歷史，我們不難發現，絕大多數戰爭的談判期往往超過一年。即便是被視為進展最快的波士尼亞戰爭，也是在北約與美國強勢軍事介入後，才於四個月內達成協議。因此，將歷史經驗納入投資思考框架，是我們面對當前局勢時不可忽視的一環。

但值得注意的是，即使在國際風險升高之際，台灣股市仍有其相對優勢。在全球供應鏈重組過程中，台灣身為半導體與電子關鍵零組件的核心供應來源，持續受到美國、日本等國高度關注與合作對象地位的強化。且近期市場猜測，再台積電加碼投資美國之下，台灣可望免除晶片關稅，讓台股有了反彈的契機。

台積電，其全球產業鏈中不可取代的地位再度受到凸顯。馬斯克公開表示，將晶片生產帶回美國是「國家安全問題」，絕不可妥協，這番話也間接強化了美國政府對晶片政策的決心，且馬斯克也提到《CHIPS法案》。這等同於對《CHIPS法案》的再確認，意味著先前美國推出的高達650億美元晶片補助計畫，不太可能中途撤銷或放緩。

在這樣的政策架構下，台積電作為全球最先進製程的領導者，其赴美設廠（如亞利桑那州廠區）不僅獲得政府支持，更掌握來自蘋果、NVIDIA等關鍵客戶的長期訂單，加上仍保留台灣本地的研發與高階製程中心，形成「全球布局、本地研發」的黃金策略模式。

因此，儘管近期外資出現賣超行為，反映短線對總體風險的避險操作，但從長線基本面與國際政策合作角度來看，台積電依然是台股的護國神山，也是全球資本市場無法忽視的關鍵標的。未來若市場風險趨於緩和，資金回流台股時，台積電仍將是首選核心資產之一。

然而，另一個正在發酵的風險訊號也不容忽視，外資近期開始下修AI伺服器相關族群今年的獲利預估，在2024年底我也告訴投資人，2025年Q1恐怕就是AI伺服器最好的時候，很可能出現利多出盡的情況，要投資人別因為出貨高峰就過度樂觀。先前市場對AI伺服器需求寄予厚望，相關族群在去年獲得大量資金關注與推升，但隨著實際競爭加劇，價格壓力與市場削價競爭等問題浮現，獲利能力將開始受到挑戰。

過去市場普遍對AI伺服器題材抱持樂觀預期，認為能有效帶動整體獲利能力提升。然而，若實際數據未能符合預期，投資人勢必將重新檢視該產業鏈目前所享有的本益比是否合理。從2024年第四季的財報來看，不少AI伺服器供應鏈企業已出現毛利率與營益率同步下滑的情況，AI伺服器三雄的緯創、技嘉、廣達均是如此。目前市場焦點轉向2025年第一季，觀察AI伺服器出貨是否能實質挹注獲利結構，進而帶動毛利率與營益率回升。這將成為評估AI族群能否延續上升趨勢的關鍵變數。投資人在解讀財報時，應避免僅聚焦在營收成長，更應留意獲利能力是否同步改善，例如:近期的鴻準(2354)，雖然受惠Switch2與伺服器拉貨帶動營收成長，但Q4毛利率、營益率卻呈現雙衰退，毛利率降至4%，營益率降至1.74%，也導致鴻準股價持續弱勢。

目前全球局勢仍充滿不確定性，從地緣政治風險到產業競爭壓力，各種潛在變數正逐步浮現。雖然台股短期具備相對優勢與反彈契機，但整體市場環境依舊詭譎多變，投資人長期投資仍需保持高度警覺。

本文由《玩股網》授權提供，內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

關鍵字： 中鴻鋼鐵AI台積電台股

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