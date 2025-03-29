外媒爆RTX 50系列顯卡供應量大幅改善　價格回歸正常可期

▲輝達顯卡RTX 5090。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Wccftech報導，NVIDIA 的 GeForce RTX 50 系列供應終於開始改善，因為主流零售商和系統整合商現在以合理的價格提供了更多的選擇。

根據著名系統整合商Falcon Northwest 的 X 貼文透露，NVIDIA 的 RTX 50 系列供應正在改善，RTX 50 等待時間大幅減少，顯示零售通路可能最終有庫存以滿足需求。

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同樣，在零售商處，可以看到RTX 5080有現貨，但這些產品的定價遠高於官方建議零售價，這仍然是許多消費者擔心的問題。然而，從幾週前各大零售商都缺貨的情況來看，這確實表明庫存水準正在恢復，但必須等待看看價格何時開始下降，目前這可能需要一些時間。

有趣的是，消費者似乎已經開始抵制 NVIDIA 的 RTX 50 系列 GPU，尤其是那些零售價過高的型號，預計其他高階版本也會呈現類似的趨勢，。

儘管如此，在接下來的幾天和幾週內，預計大量 RTX 50 系列 GPU 將會在全球大部分地區上架，因為 NVIDIA 聲稱進入第二季供應量將大幅改善。一旦數量恢復到最佳水平，需求開始下降，就會看到價格明顯下降，而從目前的情況來看，這種情況已經發生了。