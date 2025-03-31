大魯閣美國首家棒壘球打擊中心開幕　7月前再展2家店

▲大魯閣美國打擊場。（圖／大魯閣提供）

記者廖婕妤／台北報導

大魯閣（1432）積極開拓海外市場，憑藉台灣經驗與日本技術，美國首家棒壘球打擊中心在德州休士頓Katy正式開幕，今年7月前還會再開出2家店，下半年也將持續展店，擴大品牌影響力。

大魯閣表示，首家棒壘球打擊中心Taroko Batting Center位於德州休士頓Katy的購物商場內，結合棒壘球打擊、投球訓練、AI互動打擊、投籃機、迷你保齡球、飛鏢、各類遊戲機及餐飲服務的綜合休閒娛樂場所，試營運2週以來廣受好評。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大魯閣指出，德州作為休士頓太空人隊（Houston Astros）的主場，當地對棒壘球運動有著深厚的熱情與廣泛的市場基礎；Katy為休士頓都市圈內發展最快的區域之一，擁有大量家庭客群及年輕運動愛好者，消費力強勁，當地完善的商業環境與豐富的娛樂需求，為大魯閣棒壘球打擊中心的發展提供了絕佳的條件。

大魯閣積極拓展美國市場，選定德州、亞利桑那州及加州作為第一階段的發展重點，繼休士頓Katy首店之後，預計6月初及7月初將在亞利桑那州鳳凰城市區開設第2家與第3家分店；下半年德州聖安東尼奧、休士頓市區，以及加州洛杉磯的門市亦將陸續開幕。

大魯閣美國公司於2023年7月正式成立，初始資本額為300萬美元，隨著美國市場布局的深化，去年6月進一步增資至2000萬美元，顯示出對美國市場的高度重視與信心；同時，健身工廠母公司柏文（8462）也參與增資、持股15%，強化大魯閣在美國市場的競爭力。