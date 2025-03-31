台股盤中崩800點　國安基金操盤手鬆口「必要時進場」護盤

▲台股示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者巫彩蓮／台北報導

4月2日川普加徵關稅大限將至，上週五（28）日美股下挫，今（31）日台股盤中暴跌逾800點，國安基金是否進場護盤，成為今（31）日財委會討論的焦點之一。財政部次長、也是國安基金操盤手、執行秘書阮清華會表示，由於美國關稅政策充滿不確定性，「股市最怕不確定性及預期心理」，必要時，國安基金會開會討論。

美國總統川普實施對等關稅在即影響，台股今日早盤重挫超過800點，指數摜破21000點，立法院也引發羅明才、李坤城等立委關心。阮清華回應，這次股市下跌不是只有台股，全球股市同步下跌，主要反美國關稅政策不確定；然而，羅明才追問，上次質詢所有官員都說影響不大，如今台股跌成這樣？

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阮清華則說，股市最怕不確定性及預期心理，由於川普4月2日將公布對等關稅內容，大家都在觀望。至於金管會主委彭金隆指出，股市跌的原因有很多，主要是反映國際股市，至於還會不會再跌？則說：「無法針對未來做預測」。

李坤城質詢也提到，今年以來，台股從23000跌下來，已經跌掉3千點，是何原因造成台股下跌；彭金隆坦言，今年初以來，國際上有很多不確定素，而關稅就是其中一個，也是今天台股下跌的影響原因。

李坤城也詢問，一旦台灣被美國列入「骯髒15國」，國安基金是否進場護盤？阮清華說明，還要再觀察目前還未宣布，包括關稅及台股的影響，必要時國安基金會召開委員會討論。

