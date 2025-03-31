IPO訂價至掛牌時程縮短為T+7　今日起正式實施

▲台灣證券交易所。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

為提升承銷配售效率、加速企業籌資流程，並降低投資人參與之不確定性，證交所、券商公會共同推動縮短部分競拍部分申購承銷時程，於今（31）日正式實施，對於發行公司及參與競價拍賣的投資人而言，IPO掛牌日由 T+10 日提前至T+7 日（T 日為決定承銷價格之競拍開標日），縮短3個營業日；對於參與公開申購的投資人而言，申購至掛牌時程則維持不變，估計每年約有50檔IPO案，及10萬人次以上參與競價拍賣的投資人可望受惠。



證交所表示，券商公會2024年 6 月 27 日公告修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」，證交所配合完成電腦系統及配套作業調整，而本次縮短時程適用範圍，為採用部分競價拍賣部分公開申購方式，辦理之初上市(櫃)、創新板初上市及創新板轉列上市(櫃)承銷案，相較於過去公開申購作業須待競價拍賣開標後才開始啟動，新制將公開申購提前至與競價拍賣部分併行。

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證交所進一步說明縮短時程後，參與公開申購投資人應繳存銀行之申購認購價款，仍以開標後之實際承銷價格為之，其他部分競價拍賣部分公開申購承銷案作業調整重點如下：

部分競價拍賣部分公開申購承銷案，主辦承銷商於投標開始日 (T- 4)刊登「競價拍賣及公開申購公告」，並以競價拍賣最低投標價格之一定倍數為暫定承銷價格予以揭露。

公開申購開始日提前自競價拍賣開標前一日 (T- 1) 辦理。

主辦承銷商於開標日(T)中午12:30前輸入實際承銷價格，證交所 13:30 於網站揭露實際承銷價格並傳送予經紀商，經紀商至遲應於申購截止日(T+1)揭示實際承銷價格 。

如遇天然災害致競價拍賣作業順延時，公開申購作業原則上均配合順延，惟仍以承銷公告時程為準。

