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台積電2奈米高雄擴產　共同營運長秦永沛：持續擴大在台投資

▲▼台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛。（圖／台積電提供）

▲台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛。（圖／台積電提供）

記者高兆麟／綜合報導

台積電（2330）今日於南部科學園區晶圓二十二廠新建工程基地舉行 2 奈米擴產典禮，台積電與受邀之政府代表，及營建、承攬商與供應商夥伴，共同見證台積公司在先進製程產能擴充的重要里程碑。

台積電在台灣厚植先進製程技術並建置產能，台積電 2 奈米製程技術將在2025 年下半年進入量產，其擴產計劃進展順利。位於高雄的台積晶圓二十二廠為台積電生產 2 奈米製程技術的主要廠區之一，今日並為其第二期晶圓廠舉辦上樑儀式。

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台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛於典禮致詞時表示：「感謝我們的同仁、承攬商與供應商，以及政府的長期支持。今日的 2 奈米擴產典禮在全球半導體技術發展上意義非凡，標誌台積公司獨步全球的 2 奈米製程進展順利，並展現台積公司回應市場強勁需求，持續擴充產能、支持客戶的決心。台積公司將持續鞏固全球布局，提供客戶最佳的技術解決方案與製造服務，驅動全球科技的不斷往前邁進，並攜手利害關係人創造更多產業共好的里程碑，實現一個更創新、更永續的未來。」

秦永沛也說，今天的典禮，在全球半導體技術的發展上意義非凡，這不僅代表獨步全球的 2 奈米製程進展順利，更展現台積電回應市場的強勁需求，持續擴充產能、支持客戶的決心。在高雄，還有第三、第四，以及第五期晶圓廠，都會在這裡落地生根，每一期晶圓廠，大約是其他公司晶圓廠的 2 倍大，全期完工後，潔淨室總面積將會超過 46 座標準足球場，加上台積電在南部科學園區的其他晶圓廠，共同成就了目前全球最大的半導體製造服務聚落。

秦永沛表示，這座晶圓二十二廠，全期投資共計超過新台幣 1.5 兆元，創造超過 7 千個直接的高科技工作機會，以及超過 2 萬個營建工作機會。根據統計，台積電在台灣的生產營運，除了本身的營收之外，透過供應鏈與消費等關聯效果，每年也為台灣創造大約 3 兆元的年產值，以及近 50 萬個就業機會。未來，晶圓二十二廠的運轉，必然會進一步助力產業的活絡、地方的繁榮。不僅如此，台積公司一直和主管機關密切討論、找尋更多適合的半導體廠房用地，繼續擴大在台灣的投資。

台積電 2 奈米製程技術開發依照計劃進行，並且有良好的進展。相較於 N3 增強型技術， 2奈米在相同功耗下速度提升 10-15%，或者在相同速度下功耗降低25-30%。2 奈米製程技術推出時在效能、功耗及面積（PPA）及電晶體技術上，為業界最先進的半導體邏輯製程技術。透過卓越製造，台積公司確保提供客戶最佳且一致的品質與可靠度，支持客戶在終端市場釋放創新。

因應市場對先進邏輯製程與先進封裝技術的強勁需求，台積公司與客戶緊密合作以規劃產能。台積公司目前規劃在台灣兩處生產 2 奈米製程技術：位於新竹科學園區的新竹晶圓二十廠及位於南部科學園區的高雄晶圓二十二廠。

台積電預估 2 奈米製程技術在前兩年的產品設計定案（tape outs）數量，將會高於 3 奈米的同期表現。台積公司 2 奈米製程技術，預計將被廣泛地應用在客戶跨世代的頂尖科技產品中，包括超級電腦、行動裝置、雲端資料中心等，為全球節能運算的龐大需求挹注強而有力的動能。台積公司 2 奈米製程技術支持客戶在終端市場釋放創新，預計將在量產 5 年內，驅動全球超過 2 兆美元的終端產品價值。

關鍵字： 台積電

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