川普助攻台星鏈！　打造首顆自主低軌通訊衛星

▲衛星通訊酬載屬高機敏，川普政府近日已放行美商CesiumAstro的出口許可，助攻台灣打造自主低軌通訊衛星。圖為美國總統川普。（翻攝Team Trump Instagram）



圖文／鏡週刊

強化國家通訊韌性，本刊調查，台灣第一顆自主低軌通訊衛星將採國際合作，衛星本體由台灣打造，另耗資8.8億元向美國外購「通訊酬載」，並確定由美商CesiumAstro得標，因屬高機敏技術，川普政府近日已點頭放行出口許可，預計2027年可發射升空。台灣首顆自主低軌通訊衛星將替「台版星鏈計畫」打頭陣，也替台灣下一個世代的通訊方式提前部署。

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▲台灣首顆自主低軌通訊衛星採台、美合作，衛星本體由台自製，通訊酬載向美商CesiumAstro外購。（翻攝國家太空中心TASA YouTube）

「我們立定目標，要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業。」總統賴清德去年上任就職演說宣示要「競逐太空」，更強調發展中低軌道衛星，而政府自2019年起推動的第3期國家太空科技發展長程計畫，除了原核定的10年251億元，因應全球太空發展趨勢，更預計再加碼投入400億元。

▲總統賴清德上任時宣示要「競逐太空」，攸關國家通訊韌性的自主低軌通訊衛星成關鍵。（總統府提供）

受烏俄戰爭啟發，攸關國家通訊韌性的低軌衛星，更成為重中之重，國科會主委吳誠文過去受訪指出，建構「低軌衛星鏈」需龐大資金投入，僅靠台灣是無法完成的，必定要展開國際合作，目前正積極尋求民主國家，尤其是美國相關業者。本刊近一步掌握，國科會尋求國際合作建構「低軌衛星鏈」，最近已取得美方援助，其中關鍵的衛星通訊酬載元件，出口許可已在近日獲川普政府拍板定案。

本刊掌握，國家太空中心（TASA）匡列8.8億元打造台灣第一顆B5G（Beyond 5G）自主低軌通訊衛星，將採國際合作，衛星本體由於台灣技術已成熟可自主打造，將再外購「通訊酬載」以汲取國外經驗，並確定由美國衛星通訊先進酬載系統商CesiumAstro得標，該美商已在近日取得川普政府核發的出口許可，將正式開始履約，預計2027年可發射升空。

▲台灣首顆自主低軌通訊衛星預估2027年發射升空。圖為陽明交大太空所學生在屏東旭海基地發射自製火箭畫面。（國家太空中心提供）

酬載（Payload）指的是太空飛行體中被裝載的貨物，例如火箭的酬載可能是人造衛星，人造衛星的酬載則有可能是科學實驗的儀器或通訊設備。而台灣首顆自主低軌通訊衛星，除由台灣MIT自製人造衛星本體，另由CesiumAstro負責打造的，正是低軌衛星所需的通訊酬載。



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