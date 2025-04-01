台新金董座吳東亮員工信曝光！　新新併「成為台灣第4大金控」

▲台新金控董事長吳東亮。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會昨（31）日核准台新金控（2887）、新光金控（2888）合併案，今（1）日台新金控董事長吳東亮針對全體員工發出內部信。吳東亮表示，將共同以「台新新光金融控股股份有限公司」邁向更宏大的發展願景，並成為台灣第4大金控公司。

吳東亮指出，新光金控歷史深厚，與台灣社會緊密連結，已成為許多家庭與企業的重要支柱而台新金控則是以積極創新的企業形象深植台灣客戶心中；雙方業務結構優勢互補且企業文化高度契合。

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吳東亮公開信全文如下：

很高興的向同仁們宣布，金管會已正式核准台新金控與新光金控的合併案，我們將共同以「台新新光金融控股股份有限公司」邁向更宏大的發展願景，並成為台灣第四大金融控股公司。

新光金控歷史深厚，與台灣社會緊密連結，已成為許多家庭與企業的重要支柱而台新金控則是以積極創新的企業形象深植台灣客戶心中；雙方業務結構優勢互補且企業文化高度契合，再加上台新與新光同根相連的深厚情誼將使我們的融合更加順利。透過這次合併，我們將匯聚雙方的資源與專業，共同傳承品牌價值，擴大市場影響力，以更強大的實力迎接未來挑戰。

隨著我們正式邁向合併的新里程碑，首先要感謝每一位同仁的辛勤付出。這次合併之所以能夠順利推進，實有賴於台新全體員工的卓越表現讓市場肯定、股東滿意。這不僅是兩家公司的結合，更是我們共同成就未來的關鍵時刻，每一位同仁都是台新金控最重要的夥伴。

同時，這次合併不只是台新與新光發展的重要一步，也為台灣金融業的未來開啟新的可能！成功的合意併購將成為台灣金融業歷史佳話，我們非常驕傲能以全新高度格局樹立標竿，開創台灣金融業新典範。

接下來的合併工作仍有許多挑戰有待我們去克服，需要大家同心協力一起完成，但這也意味著合併後之新金控將有更大的舞台供大家發揮，存在著更多的發展契機。這實在是非常難得的機會，讓我們攜手前進、共同努力迎向更輝煌的未來！

