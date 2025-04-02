星展3大限時回饋好禮！讓你輕鬆寵媽不手軟　百貨購物回饋最高16000元

▲星展銀行推出3大回饋好禮，讓卡友立即掌握最貼心的感恩回饋，為媽媽規劃的每一筆消費都值得。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

即將迎來5月份母親節感恩季，買禮物送媽咪或是陪媽媽吃大餐，善用信用卡優惠超划算。星展銀行（台灣）推出3大限時回饋好禮，其中集結全台多家百貨公司，刷卡最高回饋NT$16,000；全家聚餐專屬精選人氣Buffet刷星展卡平日最高8折優惠，週末另享最高12%回饋；規劃帶媽咪出國小旅行，飛福岡、沖繩機票每人最優只要NT$999，海外實體購物再享最高15%優惠。立即把握機會，一起為媽媽打造難忘回憶！

感恩回饋好禮1：百貨購物萬元獻禮 寵愛媽咪最貼心

星展銀行跟北中南全台百貨公司合作推出刷卡購物優惠方案，雖距離母親節的到來還有一個多月，但想提早購買母親節禮物的卡友仍可趁此時享有滿滿的刷卡回饋。

新光三越skm pay綁定星展銀行信用卡，從4/2至4/23在新光三越消費滿額分期最高可享217,000 skm points，相當於價值NT$21,700。如果卡友是在全省SOGO消費，即日起至4/6前消費滿額分期最高享4%回饋，且回饋無上限！另外，喜愛在遠東百貨選購的卡友們，即日起至4/17前，消費滿額且分期可以享最優回饋8%，最高送NT$16,000遠百十足抵用券。

對於星展信用卡的卡友而言，除了可以搶先在百貨公司購買母親節禮物享刷卡優惠外，還可以搭配人氣強檔「摘星計畫」活動，快速累積消費，享受額外刷卡金回饋。自1/1日起至4/30成功完成以下3顆摘星條件：新增10筆一般消費（每筆金額達NT$150）、海外累積消費達NT$1萬、以及國內外消費達NT$15萬，有機會獲得最高NT$6,000刷卡金回饋！在活動期間內任刷一筆一般消費，還可以享有法國米其林三星雙人饗宴之旅的抽獎機會，卡友可以把握時機動起來，趁機賺一波（以上活動限量且均須登錄，詳見活動網頁）。

感恩回饋好禮2：全家聚餐專屬優惠 人氣Buffet刷星展卡最高8折優惠

母親節除了準備禮物外，可以提早預定餐廳，帶親愛的媽媽吃一頓大餐。星展銀行推出指定精選人氣Buffet自助餐廳（見表一）平日最優8折優惠，如喜來登十二廚、寒舍艾美探索廚房、全台饗食天堂、漢來海港餐廳等自助餐廳，單筆滿NT$1,000現折NT$200；滿NT$2,000現折NT$400，每人最高回饋NT$400，由於活動採限量預約制，需於指定專線電話預約，卡友趕快把握時間提早預訂起來，天天都是母親節！

▲表一：星展銀行從4/1起至6/30推出「人氣Buffet」優惠餐飲活動

如果想要週末帶家人聚餐，不要忘了還有「聚餐用星刷」活動，即日起至4/30前以星展信用卡任刷2筆國內餐飲且完成登錄，單筆消費達NT$1,000（含）以上，筆筆最高享12%回饋！此外，持Apple Pay刷星展卡，國內外累積15筆且每筆交易達NT$100，完成登錄最高享回饋20%，可獲得NT$1,000刷卡金。照顧家人也要照顧荷包，刷星展怎麼吃都划算！

感恩回饋好禮3：海外機票+購物雙優惠 讓媽咪尊享奢華假期

為了慰勞辛苦一整年的媽媽，除了帶媽媽吃頓大餐，送上母親節禮物外，一起去旅行也是讓媽媽好好放鬆的貼心選項。星展卡友在4/25當天中午12點可以透過Trip.com App選擇附有「一口價」優惠標籤之限量航班，飛往福岡、沖繩機票只要NT$999！同時在4/30之前，訂機票、住宿刷星展信用卡超有感，「每週五星展日」透過領取星展卡友專屬代碼享15%折扣，機票、飯店最高各折NT$1,000。

出國刷卡記得帶上星展卡，海外實體購物最高15%折扣！即日起至6/30前持星展萬事達卡至熱門旅遊目的地，包含日本、韓國、歐美、新加坡、泰國等地區指定商家，滿額最高享10%現金回饋，例如日本的東京迪士尼、松本清、BicCamara、韓國的樂天世界主題樂園及現代百貨、泰國曼谷JW萬豪酒店、港澳星的聖淘沙酒店、法國老佛爺百貨公司、英國Harrods等，再搭配星展eco永續卡或星展eco永續極簡卡，額外加碼5%回饋，也就是最狂享15%優惠。

星展銀行提供母親節刷卡優惠滿滿，有興趣但尚未擁有星展卡的消費者，4/30前透過線上方式新申辦星展eco永續卡正卡，並於核卡日後30天內完成註冊登入星展Card+信用卡數位服務APP及成功申請信用卡電子帳單，凡累積一般消費達NT$1,000（含）以上，即符合首刷好禮資格，可以獲得目前廣受網友好評的DINOTAENG官方授權行李箱。趁早辦、提早享，星展銀行刷卡購物、旅遊或聚餐多項暖心優惠，讓全台媽咪笑容加倍！

立即了解活動內容：https://go.dbs.com/4iVsAiO

還沒有星展卡嗎？立即申辦並把DINOTAENG官方授權行李箱帶回家吧：https://go.dbs.com/4iVLxBW

謹慎理財 信用至上

循環信用利率區間：5.99%~14.99%；循環信用利率基準日：民國113年6月28日；預借現金手續費：預借現金金額乘以3.5%+NT$100；其他費用請上星展網站 https://www.dbs.com.tw查詢詳情