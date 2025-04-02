關稅加陸製船港口費　連船公司高層都講不出未來市場會如何發展

▲以星航運沒在大陸造過船，但是租用的船隻有56艘是大陸建造。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

歐洲籍貨櫃船公司在台高階指出，近期參加總公司視訊會議，發現美國的對等關稅與針對中國製造船舶收取的額外港口費，讓總公司高層都講不出未來市場會如何發展；大陸的航運媒體形容，航運業的信心正顯出徹底崩潰的跡象，因為新一輪關稅可能會破壞供應鏈、加劇通脹並抑制需求；而全美零售聯合會(NRF)認為，對陸製船額外收費的威脅更勝關稅。

對船公司來說，關稅衝擊已經夠大了，對陸製船額外收費，將嚴重破壞全球供應鏈，堆高物流成本，也會讓很多船公司出現營運困難。總部設於美國的大西洋貨櫃航運公司(Atlantic Container Line，ACL)警告，這樣做可能會造成該公司倒閉，或迫使公司的船隻撤出大西洋，撤出美國的貿易，離開美國，而全球供應鏈失去平衡，可能會堆高自新冠疫情以來從未見過的運費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

ACL屬於義大利格裡瑪律迪集團(Grimaldi Group of Italy)，是歷史最悠久的貨櫃滾裝(駛上駛下)船公司，主要負責處理車輛、建築設備、飛機(包括空中巴士機翼)和專案貨物，其中包括從紐約、巴爾的摩和諾福克港口運往歐洲一半以上的美國建築設備、農業設備和大型機械。

航運諮詢公司Vespucci Maritime執行長Lars Jensen警告，對陸製船的懲罰，恐引發全球航運市場的「系統性混亂」，並指出以中國造船廠的龐大產能，短期內日韓造船廠難以填補缺口，美國若強行切斷供應鏈，最終將自食其果。

美國除了鋼鐵與造船業，幾乎都反對陸製船額外收費，美國港口營運商、物流公司、農業、煤炭出口商等，遞出了近五百份意見書，指出美國企業高度依賴陸製船運輸貨物，短期難尋替代方案。航運協會執行長凱西‧梅特卡夫反問：「懲罰中國的同時也在懲罰美國海運系統，這真的是國家利益嗎？」

美國計畫對陸製船收取的額外港口費分三種，包括中國海運運營者、擁有中國製造的船舶的運營者、在中國造船廠有訂單的運營者，因此絕大多數船公司都「中槍」，像陽明海運沒在大陸造船廠造過船，但是租用的船當中有8艘是陸製船；另像萬海航運沒派陸製船航行美國，但是有在大陸造船，也被列為要繳費的對象。

根據Alphaliner數據，全球十大貨櫃船公司營運的船隻，有七家陸製船超過兩成，三家超過四成，最大的地中海航運佔24.69%、馬士基27.07%、達飛41.02%、中遠海運59.19%、赫伯羅德23.92%、日本海洋網聯26.95%、長榮海運18.67%、韓新遠洋11.36%、以星航運43.08%、陽明海運8.89%。

以艘數來看，中遠最多，有306艘，地中海航運222艘，達飛274艘；以星雖然沒在大陸造過船，但是租用的船當中，有56艘是大陸建造。