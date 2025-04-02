川普「解放日」關稅害美股7巨頭承壓　專家示警短期衝擊AI投資

▲川普簽署對等關稅行政命令。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

在美國總統川普即將宣布新一輪關稅政策的前夕，市場對主要科技股的短期走勢顯現出擔憂，特別是人工智慧（AI）領域的投資前景變得不確定。

《Investing.com》報導，Wedbush分析師Daniel Ives在週二的一份報告中指出，各行業面臨的關稅壓力將可能抑制經濟需求並推高物價，這可能會導致企業高管暫緩包括AI項目在內的各項支出。Ives表示，這項政策可能會改變AI投資的短期增長趨勢，雖然長期影響有限，但目前股市的波動正反映出這種市場擔憂。

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據白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特透露，川普將於4月2日正式宣布這項新的關稅政策。德意志銀行的分析師Jim Reid則表示，目前尚不清楚具體針對哪些國家及稅率幅度。

Ives補充說，雖然目前尚未觀察到相關領域支出萎縮的跡象，但這一政策的不確定性已經引發全球市場對美股科技板塊的避險情緒。許多投資者選擇觀望或轉向歐亞股市，直到川普的新政策細節明朗。Ives還強調，關稅成本最終將由消費者承擔，這將進一步抑制消費信心與支出，進而影響企業資本開支和數字廣告投入，這種連鎖反應正是市場最為擔憂的。

中國在這項政策中扮演著重要角色。Ives指出，亞洲是半導體產業的核心，而中國在其中佔據重要製造地位。即便僅將10%的供應鏈從亞洲遷至美國，也需要數千億美元和數年時間。如果中國採取強硬反制措施，可能衝擊NVIDIA的硬體供應鏈，並促使中國消費者轉向國產商品，進而影響蘋果和特斯拉等品牌。

過去兩個月，蘋果、NVIDIA和特斯拉的股價與Wedbush設定的目標價（分別為325美元、175美元和550美元）持續背離，顯示出市場對這些科技巨頭的信心受到了影響。

美股周二收盤，特斯拉漲3.59%漲，谷歌(GOOGLE)上漲1.57%，輝達、Meta和微軟均有近2%的漲幅，亞馬遜上漲1%，蘋果小幅上漲0.48%。