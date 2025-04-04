關稅政策出爐！美非投債三大優勢　抵禦不確定

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普關稅政策出爐，牽動全球金融市場情緒，保德信指出，此舉不僅可能壓抑美國境內的消費意願，更可能進一步擴大美國通膨壓力，風險性資產持續修正，信用利差大幅攀升雖然面對近期市場大幅震盪，但從多數美國非投資級債發行人的資產負債表仍健全來看，目前現金流仍屬充沛，今明到期規模較低；另一方面，隨著利率降低，今年新發行量將有所提升，發行人也可以透過借新還舊，減輕後續幾年的到期壓力。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，在川普普遍實施關稅之下，根據推估將推升通膨年增率上揚0.7至1.0個百分點， 市場擔心關稅戰持續升溫將推升企業進口成本，進而影響終端商品價格，聯準會關注的核心PCE年增率走勢來看，不排除年內增速再次升破3%以上，也影響近期消費者信心。

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不過，張世民指出，現階段要見到經濟衰退的機率不高，放眼總體環境衰退機率低、企業基本面穩健，以及強勁的技術面，都有利於支撐美國非投資級債信用利差維持較低水準，對照1996年至1998年，和2004年至2007年經驗，即使信用利差位於歷史低檔，仍分別創造25.6%和30.1%的報酬表現。

再者，張世民說明，美國非投資級債目前7%至8%以上殖利率水準，高於長期平均的6.7%，高殖利率可望在震盪環境與不確定因素中，為資產形成保護作用，且依據過去經驗，每逢美國非投資級債在高殖利率水準進場投資並長期持有，較具長期投資價值。

眼見目前市場較為震盪，張世民建議，持債策略建議持續分散產業與發行人曝險，以避免單一事件對投組產生較大的風險，目前相對看好房屋建築業、與AI題材相關的電力配置產業。

